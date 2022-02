Serie A: Spezia-Fiorentina, formazioni

"La nostra testa in questo momento è solo alla gara, e non alla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Abbiamo raccolto poco nelle ultime giornate, dobbiamo ripartire in termini di prestazione e punti". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, alla viglia della trasferta contro lo Spezia. "La partita di domani sarà molto difficile, per come sta lo Spezia e per come quello stadio spinge. Come nella gara contro il Venezia ci sarà grande ritmo ed intensità - ha sottolineato Italiano -. Contro la Lazio con la poca qualità nei piedi abbiamo perso la gara, dovremo essere molto più lucidi". E la sfida dell'Alberto Picco non potrà essere una gara come le altre per Italiano, per due anni alla guida della squadra ligure: "Non esiste, non può essere una gara come tutte le altre. Per me sono stati due anni indimenticabili, fantastici - ha ricordato-. Ho conosciuto persone straordinarie, dentro e fuori dal campo. Sarò per sempre grato a quella piazza, a quelle persone per ciò che è accaduto". "Ne approfitto per dire che son dispiaciuto per come la gente vuole accogliermi - dice ancora Italiano, il quale sa che i tifosi dei liguri non hanno 'digerito' il suo addio improvviso -: se c'è un errore che ho commesso è non aver comunicato alle persone che mi volevano bene quello che stava per accadere, e quello che era cambiato. Io mi assumo la responsabilità di non averlo comunicato, chiedo scusa a tutte le persone che si aspettavano questo tipo di comportamento, credo che sotto questo punto di vista crescerò molto. Sarò per sempre grato a Spezia".

Probabili formazioni di Spezia-Fiorentina.

Spezia (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 14 Kiwior; 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 10 Verde; 9 Manaj. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 7 Sala, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 18 Nzola, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 44 Strelec, 77 Bertola). All.: T. Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Manaj, Amian, Kiwior. Indisponibili: Leo Sena, Sher, Bastoni.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 4 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 10 Castrovilli, 34 Amrabat, 14 Maleh, 11 Ikone, 19 Piatek, 22 Gonzalez. (69 Dragowski, 25 Rosati, 98 Igor, 23 Venuti, 55 Nastasic, 17 Terzic, 32 Duncan, 33 Sottil, 7 Callejon, 8 Saponara, 9 Cabral, 91 Kokorin). All.: Italiano. Squalificati: Bonaventura, Torreira. Diffidati: Milenkovic, Odriozola. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido Quote Snai: 3,90; 3,65; 1,90