Coppa Africa: Camerun vince ai rigori finale per terzo posto

Il Camerun ha vinto la finale per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa imponendosi per 8-6 dopo i rigori sul Burkina Faso. Proprio i 'burkinabé' erano andati in vantaggio fino allo 0-3, per i gol di Yago e Ouattara e l'autorete di Onana. Poi il Camerun, andando a segno tre volte nel giro di 16 minuti, dal 71' all'87' con Bahonen e il bomber Aboubakar (2), ha raggiunto il pari, Successivamente i Leoni Indomabili hanno vinto ai rigori. Domani finalissima per il titolo continentale , sempre a Yaounde, fra Egitto Senegal.