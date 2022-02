Serie A: Venezia-Napoli, formazioni

Tre vittorie un pari in casa Juventus e un ko in Coppa Italia a gennaio, con uomini contati. Ora la voglia di tirare fuori il Napoli migliore a febbraio, quando ti aspettano Inter, Barcellona e Lazio ma parti dalla trasferta di Venezia. E' chiara la mappa da seguire per Luciano Spalletti che vorrebbe tutta la rosa a disposizione "per giocare gare così ravvicinate" ma sa che per ora gli mancano Lozano, Koulibaly, Anguissa e Ounas, e che l'arma resta "andare in campo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, che viva il calcio senza apnea". E' questa la piantina che il tecnico mostra al pubblico e alla squadra alla vigilia della trasferta di Venezia, dove il tecnico è chiamato a risolvere il primo dubbio: centravanti dall'inizio Osimhen o Mertens? "Osimehn e Mertens - dice - possono giocare benissimo insieme, dipende dalla scelta dell'allenatore che fa inizialmente", risponde sorridente il tecnico in conferenza stampa, ricordando poi che "con le cinque sostituzioni si fanno ragionamenti nel cambiamento delle partite e non sulla scelta della formazione iniziale, ricordando che mancano ora Lozano e Ounas". Parole per confondere, per far pensare a Mertens che può giocare esterno ma anche Osimhen può cambiare l'assalto alla difesa veneta durante la gara. Il nigeriano appare però favorito al momento per partire titolare e cercare il gol in azzurro dopo oltre 110 giorni, riprendendosi una parte di palcoscenico da Mertens, 34nne già a 9 gol in 18 partite, senza contare le quattro con meno di un quarto d'ora in campo. Osimhen anche è a 9 gol e ha voglia di dimostrare a tutti esultando dopo la rete di essere tornato l'attaccante bomba del Napoli a cui Spalletti guarda con ammirazione ma anche con la voglia di insegnargli la maturità da gestire in campo.

Probabili formazioni di Venezia-Napoli.

Venezia (4-3-3): 88 Romero, 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 17 Ullmann; 21 Cuisance, 44 Ampadu, 27 Busio, 10 Aramu, 77 Okereke, 14 Henry (1 Maenpaa, 12 Lezzerini; 3 Molinaro, 13 Modolo, 30 Svoboda, 55 Haps; 16 Fiordilino, 23 Kiyine, 33 Crnigoj, 42 Peretz; 9 Nsame, 17 Johnsen, 20 Nani). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ceccaroni, Kyine, Aramu. Indisponibili: Vacca.

Napoli (4-2-3-1): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 33 Rrahmani, 6 Rui, 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (25 Ospina, 12 Marfella, 2 Malcuit, 3 Tuanzebe, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 4 Demme, 14 Mertens, 37 Petagna, 82 Vergara). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Demme. Indisponibili: Koulibaly, Anguissa, Ounas, Lozano. Arbitro: Mariani di Roma. Quote Snai: 7.25; 4.75; 1.42.