Serie A: Fiorentina-Lazio, formazioni

"Con la partenza di Vlahovic abbiamo perso un compagno di squadra e un giocatore importante che finalizzava in modo concreto e decisivo il nostro gioco, ma si va avanti a testa alta. Il gruppo è unitissimo e non ne risentirà". Non dovrà attendere molto, Vincenzo Italiano, per capire se tutto ciò corrisponde a verità: domani sera al Franchi arriverà la Lazio dell'altro capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile, e per la Fiorentina al debutto senza il centravanti serbo che ha segnato 20 delle 52 reti della squadra fra campionato e Coppa Italia sarà subito un esame tosto, uno scontro diretto in ottica Europa. "La squadra di Sarri è tra le più forti, è allenata benissimo e ha giocatori in grado di punirti da un momento all'altro - ha affermato il tecnico viola -. Quindi se riuscissimo a batterla sarebbe davvero tanta roba".

Sarri: "il mercato? Siamo questi, niente alibi" - La fine del mercato invernale e l'arrivo del solo Jovane Cabral, poi la contestazione di ieri a Formello e la trasferta contro la Fiorentina alle porte. Maurizio Sarri preferisce archiviare gennaio così: "Il mercato si è concluso, stop", chiude il tecnico biancoceleste, già consapevole del dover fare di necessità virtù. "Inutile stare qui a parlarne - specifica in conferenza stampa alla vigilia del match del 'Franchi' -. Ogni tipo di discorso in questo momento si può ritorcere contro la squadra, dobbiamo fare meglio con questi giocatori e secondo me si può fare meglio. Io devo tenere la squadra lontana dagli alibi. Siamo questi e dobbiamo fare meglio con questi". Niente alibi per chi è rimasto, anche se a precisa domanda se sia contento o meno della campagna acquisti dei biancocelesti, Sarri preferisce una sorta di 'no comment' e avverte il cronista: "Il rapporto con il presidente è un rapporto diretto, io gli dico quello che penso e lui mi dice quello che può fare. Se sono scontento? Non rispondo, questa è una trappola, ho 63 anni e non ci casco...".

Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 33 Sottil, 19 Piatek, 11 Ikoné. (69 Dragowski, 17 Terzic, 2 Quarta, 55 Nastasic, 14 Maleh, 34 Amrabat, 32 Duncan, 7 Callejon, 22 Gonzalez, 8 Saponara, 91 Kokorin, 9 Cabral). All. Italiano. Squalificati: Odriozola. Diffidati: Biraghi, Bonaventura, Milenkovic. Indisponibili: nessuno.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 26 Radu, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 9 Pedro, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 29 Lazzari, 44 Floriani Mussolini, 4 Patric, 6 Leiva, 28 André Anderson, 10 Luis Alberto, 18 Romero, 27 Moro, 7 Felipe Anderson, 11 Cabral). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe. Indisponibili: Acerbi, Akpa Akpro, Kamenovic. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 2,40; 3,45; 2,85.