Serie A: Atalanta-Cagliari, formazioni

"Luca Percassi può dare un contributo importante dentro e fuori dal campo, sono contento della sua nomina". Così Gian Piero Gasperini commenta l'elezione dell'amministratore delegato dell'Atalanta a vicepresidente della Lega Calcio di Serie A. "Non so quale peso 'politico' possa avere per noi, per me contano i 105 per 68 metri del campo - il giudizio del tecnico nerazzurro -. Ma credo che lui sia la persona adatta per intervenire sulle varie problematiche del calcio. E' giovane, ma di grande equilibrio e capacità"."Il Cagliari ha dei valori che non appartengono alla classifica che ha attualmente, ma noi dobbiamo assolutamente vincere": così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta la partita di domani a Bergamo. "La differenza di punti ovviamente ci dà qualche chances in più, senza contare che in casa abbiamo già lasciato qualche risultato di troppo - commenta l'allenatore nerazzurro -. Gli avversari di turno stanno recuperando, salvo aver sprecato un'occasione con la Fiorentina, in 11 contro 10 e col rigore sbagliato. Tutte le squadre si sono rafforzate e la classifica è compressa". Sulla formazione, una sorpresa dell'ultim'ora: "Domani Zapata c'è: per la prima volta, nell'allenamento di ieri, sono stati superati i dubbi circa il suo rientro. Con un infortunio del genere (lesione all'adduttore sinistro, ndr) non si sa mai". Infine, sui nuovi arrivati: "Di Boga sono molto contento, anche se non è nella condizione migliore: per dribbling e velocità ha caratteristiche che ci sono molto utili, forse inizialmente attraverso spezzoni di partita. Mihaila è un altro attaccante duttile che qui ha una grande chance. Abbiamo alternative in più".

Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari.

Atalanta (3-4-3): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 7 Koopmeiners, 13 Pezzella; 18 Malinovskyi, 9 Muriel, 10 Boga. (31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 42 Scalvini, 3 Maehle, 33 Hateboer, 15 De Roon, 32 Pessina, 88 Pasalic, 20 Mihaila, 91 Zapata). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno; 66 Lovato, 3 Goldaniga, 23 Ceppitelli; 12 Bellanova, 8 Marin, 4 Baselli, 27 Grassi, 29 Dalbert; 20 Pereiro, 30 Pavoletti. (31 Radunovic, 1 Aresti, 33 Obert, 44 Carboni, 22 Lykogiannis, 14 Deiola, 39 Kourfalidis, 38 Desogus, 19 Gagliano). All.: Mazzarri. Squalificati: Joao Pedro. Diffidati: Deiola, Strootman. Indisponibili: Altare, Ceter, Keita, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz, Zappa.

Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 1,21; 6,50; 13.