Super Bowl: il più caro di sempre, posti Vip fino a 72mila dollari

E' il costo più alto di sempre quello dei biglietti per assistere al Super Bowl numero 56, che il 13 febbraio metterà di fronte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Per assistere in prima persona bisogna sborsare almeno 1.000 dollari, per un posto all'ultimo anello, ma l'importo medio è di 10.237 dollari, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, con punte fino a oltre 72mila (64mila euro) per posti Vip. E' quanto riporta Usa Today, citando il motore di ricerca Seat Geek.

A partire da ieri pomeriggio, i biglietti di Seat Geek sono in vendita a 5.218 dollari l'uno, più tasse e commissioni che portano il totale a poco meno di 7.000. Il biglietto più economico di Ticketmaster con commissioni parte da 6.746,35 dollari e il massimo è 72.750 per un posto VIP nella sezione 111, a pochi metri dal campo. On Location, il fornitore ufficiale di ospitalità della NFL, offre pacchetti che vanno da 5.950 a 11.475 dollari per il settore club di livello premium.