Inter verso il derby, voglia di fuga per lo scudetto

Come un anno fa, l'Inter si avvicina al derby con la voglia di dare una spallata decisiva al campionato. Nel febbraio 2021, il 3-0 rifilato al Milan regalò ai nerazzurri il +4 in classifica ma soprattutto affossò i cugini, che da lì in poi uscirono di fatto dalla lotta scudetto che divenne una lunga volata della squadra di Conte. Oggi gli uomini di Simone Inzaghi si presentano alla stracittadina proprio a +4 dai rossoneri e con una partita da recuperare contro il Bologna: vincere sabato a San Siro potrebbe portare allo strappo decisivo in vetta.

Per farlo, Inzaghi potrà sfruttare anche l'entusiasmo degli unici due big partiti con le rispettive nazionali, ovverosia Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez. Il tecnico vedrà entrambi domani ad Appiano, con soli due allenamenti a disposizione per capire le condizioni, anche se qualche messaggio dalle gare in Sud America è arrivato: l'argentino è andato a segno in entrambe le sfide giocate con la maglia dell'Albiceleste, mentre il cileno ha siglato una doppietta decisiva nella gara contro la Bolivia. Segnali importanti, quindi, seppur tutto dipenderà da come staranno i giocatori: Dzeko, rimasto a Milano in queste settimane, è pronto per partire da titolare, con Lautaro Martinez che resta comunque il favorito per affiancarlo in attacco.

Servirà dosare le energie, anche considerando che l'Inter è attesa poi da un tour de force in cui potrebbe decidersi molto del proseguo della stagione nerazzurra. Dopo il derby, infatti, Handanovic e compagni ospiteranno la Roma a San Siro in Coppa Italia, per poi sfidare il Napoli al Maradona e il Liverpool in Champions League al Meazza. Quattro gare fondamentali per Inzaghi, uno scoglio da superare per poi un finale di stagione più morbido dal punto di vista del calendario.

Intanto, il tecnico fa i conti anche col mercato. Felipe Caicedo, già allenato da Inzaghi alla Lazio, è già pronto a sedersi in panchina per il derby. Più tempo servirà, invece, a Robin Gosens, alle prese con un infortunio muscolare: l'esterno tedesco arrivato dall'Atalanta potrebbe debuttare tra fine febbraio e inizio marzo.

L'ipotesi, soprattutto, è che Gosens possa essere in buone condizioni per la sfida di ritorno contro il Liverpool in Champions League del prossimo 8 marzo ad Anfield, stadio tra l'altro dove il tedesco ha già segnato nella scorsa stagione quando i bergamaschi di Gasperini sconfissero i Reds di Klopp per 2-0 nella fase a gironi di Champions.