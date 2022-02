Pechino: Malagò positivo, isolato in covid hotel

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo al covid ad un test effettuato nel suo albergo a Pechino dove è arrivato ieri per i Giochi olimpici. Lo apprende l'Ansa. Malagò, che è totalmente asintomatico, è stato isolato sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già ci sono altri membri del Cio, in base alle regole. Malagò ha ricevuto la telefonata del Presidente del Cio, Thomas Bach, che si è detto dispiaciuto di questo inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione.



La squadra olimpica invernale di Taiwan sarà alle cerimonie di apertura e di chiusura di Pechino 2022 dopo che il Comitato olimpico internazionale ha rimarcato l'obbligatorietà della presenza, ha riportato Nikkei Asia. Il Comitato olimpico di Taipei, che aveva escluso l'ipotesi venerdì, ha ricevuto "diversi avvisi" dal Cio "sulla richiesta alle delegazioni di cooperare nell'invio di personale per le cerimonie di apertura e chiusura". Il nodo è se gli atleti di 'Chinese Taipei', nome usato da Taiwan ai Giochi, sfileranno nel gruppo della Cina con Hong Kong, alimentando nuove tensioni. La Cina considera l'isola un suo territorio.



Ci sono stati altri 24 casi di Covid-19 accertati a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi di Pechino 2022, che hanno portato il totale delle infezioni accertate a 272 nel periodo 4-31 gennaio. Dagli aggiornamenti quotidiani diffusi dal Comitato organizzatore, infatti, è emerso che 18 contagi sono stati rilevati ieri subito all'aeroporto di Pechino, mentre i residui 8 con i controlli effettuati all'interno dei sistema delle bolle. Fra le nuove infezioni, 16 fanno capo ad atleti e funzionari dei team dei vari Paesi partecipanti, mentre 8 a persone coinvolte nei Giochi a vario titolo.