Nfl: ora è ufficiale, Brady annuncia il ritiro

Ora è ufficiale: la leggenda del football american Tom Brady ha annunciato ufficialmente il suo ritiro a 44 anni. Il campione, sposato con la super modella brasiliana Gisele Bundchen e padre di tre figli, ha militato per 22 stagioni e ha vinto sette Super Bowl.

"Ho amato la mia carriera, ma adesso è tempo di concentrare la mia attenzione su altro", ha scritto in un lungo post su Instagram Brady, considerato da alcuni il quarter back più forte di sempre. "Ho sempre pensato che il football richiedesse un coinvolgimento al 100%, adesso io non posso più garantire questo livello di coinvolgimento", spiega il campione che conclude il suo annuncio ringraziando i suoi fan, i suoi compagni di squadra dei Buccaneers, i manager e gli allenatori, ma soprattutto la moglie Gisele "che ha fatto di tutto per la nostra famiglia così che io potessi concentrarmi sulla carriera. Non so esprimere a parola ciò che significhi per me e per la nostra famiglia".