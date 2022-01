Chiuso il mercato invernale, Cabral-Lazio ultimo colpo

La porta si è chiusa alle 20 in punto, la finestra invernale di mercato è finita e l'ultimo contratto a essere stato depositato, a una manciata di secondi prima dello stop alle operazioni, è stato quello di Jovane Cabral: l'attaccante capoverdiano classe 1998 si trasferisce dallo Sporting Lisbona alla Lazio. Poche le mosse delle big nell'ultimo giorno, con la Juventus che ha ufficializzato gli affari Zakaria e Gatti oltre alle cessioni di Kulusevski e Bentancur al Tottenham. Non sono comunque mancati i colpi di scena anche all'hotel Sheraton in zona San Siro, sede ufficiale del calciomercato, in cui si sono ritrovati molti dirigenti dei club per le ultime trattative: su tutte l'operazione saltata tra il Sassuolo e il Pisa per Lorenzo Lucca, con il centravanti che resta in nerazzurro in un affare non chiuso "per due milioni di euro", ha spiegato l'ad neroverde Carnevali.