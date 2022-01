Olimpiadi Pechino, Xi a Bach: "Giochi sicuri e di successo"

Il presidente Xi Jinping ha incontrato il presidente del Comitato olimpico internazionale, al quale ha assicurato che la Cina "è pienamente fiduciosa" nel tenere l'edizione dei Giochi invernali di Pechino 2022 "sicura e di successo". Lo riferiscono i media ufficiali.

Xi, nell'incontro tenuto nel pomeriggio alla Diaoyutai State Guesthouse con Bach, arrivato sabato a Pechino e tenuto in isolamento anti-Covid per tre giorni, ha sottolineato i preparativi sono stati completati dopo oltre sei anni di lavori. "Manterremo la nostra promessa e presenteremo al mondo Giochi olimpici semplici, sicuri ed emozionanti. Questo è il primo evento sportivo globale globale che si terrà come programmato dallo scoppio della pandemia del Covid-19 ed è una pratica di successo del nuovo motto olimpico "più veloce, più alto, più forte - più unito", ha aggiunto Xi, nel resoconto del network statale Ctcv, a meno di due settimane dalla cerimonia inaugurale del 4 febbraio. L'organizzazione delle Olimpiadi invernali "non è supportata solo dal popolo cinese, ma anche dalla comunità internazionale. Quasi 3.000 atleti provenienti da circa 90 paesi e regioni hanno aderito" a un'edizione con il maggior numero di eventi e medaglie d'oro, "che offrono a più atleti l'opportunità di realizzare i propri sogni qui. Abbiamo piena fiducia nella salvaguardia della salute e della sicurezza dei partecipanti, del personale correlato e del popolo cinese". Già al momento della candidatura per le Olimpiadi, "ho proposto che lo scopo principale dell'organizzazione cinese fosse di spingere 300 milioni di persone a partecipare agli sport sul ghiaccio e sulla neve", ha ricordato Xi, per il quale anche "il ghiaccio e la neve sono beni inestimabili". Il presidente cinese ha assicurato che Pechino "darà nuovi e maggiori contributi al movimento olimpico e alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità".