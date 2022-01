Serie A: Lazio-Atalanta, formazioni

Toloi al rientro con la Lazio, Maehle forse, mistero sul trio Hateboer-Ilicic-Malinovskyi. Senza contare i presunti sprovvisti di green pass rafforzato, ovvero senza dose booster, impossibilitati a viaggiare e soggiornare col resto della squadra. Per l'Atalanta i dubbi cominciano sempre dalla conta dei positivi, che ha raggiunto alla vigilia un numero sconosciuto, consigliando di rinviare a domani mattina la partenza per Roma, dove domani sera la squadra e' attesa dalla partita con la Lazio. "Nella giornata di oggi sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domenica mattina", la nota in serata, quando la squadra sarebbe dovuta essere gia' sull'aereo. E invece domani un altro allenamento in sede prima di imbarcarsi a Orio al Serio, dunque, con le certezze nascoste sotto il velo della privacy fin dall'inizio dell'anno nuovo. La formazione continua a essere dettata dall'emergenza sanitaria e dalle indisponibilità a vario titolo, difficili da distinguere visto che l'ultima comunicazione in tema di positività ai tamponi risaliva alla vigilia della Coppa Italia col Venezia, gara col senno di poi a rischio di focolaio. Se contro l'Inter domenica scorsa era assente il quintetto in premessa, obbligando Gasperini alla virata al 4-2-3-1 causa penuria di esterni, stavolta di arruolabile nel ruolo c'è anche Zappacosta, negativizzato in extremis la settimana scorsa per fare il cambio domenica nel finale quasi senza allenamenti. Il tecnico nerazzurro preferisce notoriamente difendersi a tre affidandosi al capitano italobrasiliano, anche se è dura tener fuori uno tra Djimsiti, Demiral e Palomino al top del rendimento. Il nazionale turco è in diffida come De Roon, pilastro della mediana in cui l'altro titolare fisso è Freuler, anche se a Bergamo non si fanno calcoli, specie sulla prossima partita dopo la sosta ospitando il Cagliari.

Probabili formazioni di Lazio-Atalanta.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 29 Lazzari, 19 Vavro, 44 Floriani Mussolini, 50 Bertini, 88 Basic, 22 Jony, 28 A. Anderson, 27 Moro, 18 Romero, 94 Muriqi). All.: Sarri. Squalificati: Cataldi. Diffidati: Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe Indisponibili: Acerbi, Akpa Akpro, Radu, Pedro.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 13 Pezzella; 32 Pessina; 9 Muriel, 88 Pasalic. (31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Palomino, 42 Scalvini, 46 Cittadini, 3 Maehle, 7 Koopmeiners, 45 Zuccon, 48 Panada, 59 Miranchuk, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Roon, Demiral. Indisponibili: Gosens, Hateboer, Ilicic, Malinovskyi, Zapata. Arbitro: Sozza di Seregno Quote Snai: 3,00; 3,65; 2,25.