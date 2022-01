Serie A: Verona-Bologna, formazioni

Tanti dubbi e poche certezze, in casa Bologna, alla vigilia della trasferta di Verona. L'emergenza Covid è passata ma ha lasciato il segno, non solo attraverso i ko con Cagliari e Napoli. Parola del tecnico, Sinisa Mihajlovic, chiamato a sciogliere diversi nodi di formazione: "Di dubbi ne ho tanti. E' vero, i positivi sono tornati tutti negativi ma il recupero dal Covid non è uguale per tutti. La situazione non è tanto diversa rispetto alle partite con Cagliari e Napoli". E quindi "chi non è al 100% a Verona non giocherà, perché affronteremo una squadra intensa: l'Hellas gioca bene, con grande aggressività, ed è in fiducia: complimenti a loro e a Tudor".

Probabili formazioni di Verona-Bologna.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò; 16 Casale, 21 Guenter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 14 Ilic, 61 Tameze, 8 Lazovic; 7 Barak, 10 Caprari; 9 Simeone. (1 Pandur, 22 Berardi, 42 Coppola, 31 Sutalo, 4 Veloso, 29 Depaoli, 93 Ragusa, 24 Bessa, 20 Ruegg, 11 Lasagna, 18 Cancellieri, 9 Kalinic). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Casale, Faraoni, Ilic, Simeone, Veloso. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski; 4 Bonifazi, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 8 Dominguez, 21 Soriano, 3 Hickey; 7 Orsolini 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 31 Stivanello, 35 Dijks, 77 Annan, 14 Viola, 33 Pyythia, 55 Vignato, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificato: Soumaoro. Diffidati: De Silvestri, Hickey, Medel, Svanberg, Theate. Indisponibili: Barrow, Kingsley, Mbaye, Santander, Schouten.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo. Quote Snai: 1,97; 3,60; 3,70.