Problemi cardiaci, Aubameyang e Lemina via da Coppa Africa

Il Gabon che sta disputando la Coppa d'Africa perde Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina. I due erano risultati positivi al Covid prima della partita d'esordio contro le Comore ed erano stati messi in quarantena. Successivamente, durante le visite dopo il tampone negativo che li aveva 'liberati', erano emersi dei problemi cardiaci e oggi il ct Patrice Neveu ha annunciato che "d'accordo con il medico federale, il presidente e Pierre-Emerick e Mario, abbiamo preso la saggia decisione di rimandarli nei loro club in modo che possano farsi curare. Noi non siamo in grado di valutare la pericolosità delle loro 'infiammazioni'".