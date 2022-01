Serie A: Milan-Spezia, formazioni

Una partita da non sbagliare per il Milan che affronterà lo Spezia "giocando da squadra" con attenzione e soprattutto le "idee chiare". Stefano Pioli mette in guardia i suoi perché la squadra di Motta nelle ultime due uscite in trasferta "non ha subito gol e ha vinto, mettendo in difficoltà anche le grandi del nostro campionato". Il Napoli ha perso 1-0 prima di Natale, ma il Milan non deve commettere gli stessi errori dei partenopei perché il calendario nelle prossime uscite metterà a dura prova i rossoneri con la sfida alla Juventus il 23 e il derby dopo la sosta. Primo obiettivo per far bene, però, evitare di replicare il primo tempo contro il Genoa in Coppa Italia. "Abbiamo sempre dimostrato di essere un gruppo intelligente - ricorda Pioli - e responsabile che capisce gli errori fatti. Arriviamo da un approccio non positivo contro il Genoa e dobbiamo cambiare. Sappiamo quanto sarà importante cominciare con lucidità e determinazione domani". Ancora una volta sarà emergenza indisponibili per Pioli. La coppia di centrali di difesa sarà Kalulu-Gabbia. Scelta obbligata visto che Romagnoli è ancora alle prese con il Covid e Tomori è stato operato solo venerdì. Tornare sul mercato sembra ormai una priorità, ma Pioli non mette fretta al club. "Non vogliamo cambiare tanto per cambiare ma solo per migliorare. Kalulu e Gabbia stanno dimostrando di essere affidabili pronti a giocare anche partite importanti.

Probabili formazioni di Milan-Spezia.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 46 Gabbia, 20 Kalulu, 19 Hernandez; 33 Krunic, 41 Bakayoko; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 14 Conti, 2 Calabria, 33 Krunic, 7 Castillejo, 27 Maldini, 12 Rebic, 30 Messias, 9 Giroud). All.: Pioli Squalificati: Tonali Diffidati: Theo Hernandez Indisponibili: Kjaer, Plizzari, Ballo-Touré, Kessié, Bennacer, Pellegri, Romagnoli, Tomori.

Spezia (3-5-2): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 25 Maggiore, 14 Kiwior, 20 Bastoni, 13 Reca; 33 Agudelo, 9 Manaj. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 7 Sala, 8 Kovalenko, 10 Verde, 15 Hristov, 18 Nzola, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 31 Sher, 44 Strelec). All.: T.Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Manaj, Maggiore. Indisponibili: Colley, Leo Sena. Arbitro: Serra di Torino Quote Snai: 1,30; 5,50; 9,75.