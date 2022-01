Mercato: Ginter verso l'Inter, Juve-Arthur ai saluti

La netta vittoria nella Supercoppa italiana sulla Juventus ha alimentato l'ottimismo in casa Inter.

E anche il mercato ne risente in positivo. Il nome di Matthias GINTER del Borussia Moenchengladbach è il primo nella lista di Marotta: il tedesco ha già annunciato l'addio - da svincolato - al club tedesco. I dirigenti dei nerazzurri, tuttavia, devono sconfiggere la concorrenza del Napoli. Un altro nome per Simone Inzaghi è quello di Gleison BREMER del Torino; anche in questo caso, però, c'è un concorrente e si chiama Milan. L'alternativa resta LUIZ FELIPE che in estate si svincolerà dalla Lazio, salvo sorprese.

L'offerta dell'Arsenal per il brasiliano ARTHUR Melo sta convincendo il centrocampista brasiliano e la Juventus. Il centrocampista rientra nei programmi dell'allenatore Mikel Arteta, meno in quelli di Max Allegri. Possibile la partenza dell'ex Barcellona alla volta di Londra, ma con la formula del prestito. La Juventus sta valutando nuove alternative per l'attacco, alla luce dell'infortunio di Federico Chiesa e in caso di partenza di MORATA alla volta di Barcellona. Il profilo giusto è quello di Giacomo RASPADORI, anche se il Sassuolo probabilmente preferirebbe venderlo solo a giugno. SCAMACCA è sempre il sogno dei dirigenti del sodalizio bianconero. Come lo è anche ICARDI.

La Roma ha ufficializzato le cessioni in prestito di Borja MAYORAL e Gonzalo VILLAR al Getafe fino al 30 giugno 2022. Samy CASTILLEJO è pronto a lasciare il Milan per fare ritorno in Spagna: lo aspetta l'Espanyol, la seconda squadra di Barcellona.

Sofyan AMRABAT, impegnato al momento in Coppa d'Africa, è un obiettivo di Juric e dunque del Torino. L'allenatore dei granata ha già avuto alle proprie dipendenze il centrocampista marocchino quando sedeva sulla panchina del Verona. Come accaduto per FARES, il Torino vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Filip BENKOVIC è un nuovo giocatore dell'Udinese. Lo ha annunciato ufficialmente il club friulano.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'ulteriore stagione.

C'è una nuova 'joya' che piace ai club italiani: è Julian ALVAREZ, talentino del River Plate. Su di lui ci sarebbero la Fiorentina, il Napoli e l'Atalanta, ma non solo: farebbe gola anche al Nizza. Il club di Buenos Aires lo libererebbe solo dopo il pagamento della clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Il Beşiktas avrebbe messo gli occhi su Stefano OKAKA, che gioca sempre in Turchia, ma con la maglia del Basaksehir. I bianconeri, con l'attaccante italiano, punterebbero a sostituire Michy BATSHUAYI.

L'arrivo di Walter Sabatini a Salerno muove il mercato del club granata del nuovo patron Iervolino. Negli giorni scorsi sono stati proposti due giocatori del Parma: il portiere SEPE e il difensore LAURINI. Lucas DIGNE è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Lo ha annunciato il club di Birmingham, sui propri canali ufficiali. Il Newcastle, dopo gli arrivi di Kieran TRIPPIER e Chris WOOD, punta a rinforzare anche il centrocampo: l'obiettivo è il prestito dell'olandese Donny VAN DE BEEK che nel Manchester United non trovava spazio con Solskjaer e continua a rimanere ai margini del progetto anche con Ralf Rangnick in panchina.