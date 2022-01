Serie A: Regioni, su sport documento unico per tutte Asl

Un documento unico che ogni regione si impegnerà ad applicare con le proprie Asl, affinché ci sia omogeneità nei provvedimenti sulle dispute delle partite, compresa la serie A di calcio. E' l'ipotesi delle Regioni, in vista della riunione della commissione Salute domani. Su questi temi i tecnici stanno prendendo in considerazione l'applicazione del nuovo regolamento sulle quarantene (previsto dal dl 30 dicembre 2021) anche al mondo dello sport, tenendo però presente di alcune difficoltà a cui gli atleti andrebbero incontro, come l'utilizzo delle Ffp2. Su quest'ultimo punto è stato suggerito il ricorso ad un'analisi dello stesso Cts.