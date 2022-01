Dal Toro alla Salernitana, la mappa del covid

Dopo un turno dell'Epifania da dimenticare, con quatto partite rinviate e le altre giocate spesso da squadre decimate dal Covid o dalle quarantene, la seconda giornata di ritorno di serie A di domenica prossima rischia di imitarne il copione. Il numero dei contagiati tra i giocatori è sempre molto elevato, e supera l'ottantina. Questo un quadro della situazione, squadra per squadra, che può cambiare di ora in ora in base agli esiti dei tamponi.

ATALANTA - In due sono positivi, Musso e Palomino.

BOLOGNA - Scadranno domenica i cinque giorni di isolamento ordinati dalla Asl in seguito agli otto positivi: Medel, Santander Van Hooijdonk, Vignato, Hickey, Molla, Viola e Dominguez. Il Bologna non potrà presentarsi a Cagliari per il match di domenica, quando invece tutti saranno sottoposti a tampone.

CAGLIARI - Resta positivo Nandez.

EMPOLI - Nessun positivo dopo la negativizzazione dei tre contagiati.

FIORENTINA - Due calciatori e tre componenti del gruppo squadra positivi.

GENOA - Rimangono tre i giocatori ancora positivi: il capitano Criscito, il difensore della Primavera Serpe e un altro giocatore.

JUVENTUS - Giorgio Chiellini è guarito dal Covid, avendo avuto oggi un tampone negativo. L'unico positivo resta il terzo portiere Carlo Pinsoglio, oltre al vice-presidente Pavel Nedved.

INTER - Due positivi, Satriano e Cordaz, mentre Dzeko si è negativizzato.

LAZIO - Nessun positivo, al momento, tra i biancocelesti.

MILAN - Sono cinque i contagiati, tra i quali il portiere Tatarusanu.

NAPOLI - Sono positivi Alex Meret, Kevin Malcuit e Mario Rui, oltre a Luciano Spalletti, che aspetta di negativizzarsi nell'hotel dove vive a Napoli. Domattina nuovo giro di tamponi a Castel Volturno.

ROMA - Due giocatori positivi e un negativizzato.

SALERNITANA - Un altro giocatore è risultato positivo oggi.

Nel gruppo squadra granata si sono registrati finora undici contagi.

SAMPDORIA - Sono positivi il portiere Falcone e il difensore Augello. Domani faranno un altro tampone.

SASSUOLO - Tre giocatori e un componente del gruppo squadra sono positivi.

SPEZIA - I tamponi odierni hanno dato esito negativo per i quattro contagiati: Hristov, Kovalenko, Manaj e Nzola.

TORINO - Sei giocatori positivi, più altri due membri del gruppo squadra. La Asl ha imposto cinque giorni di quarantena anche ai negativi impendendo quindi lo svolgimento del match di domenica prossima con la Fiorentina.

UDINESE - Il focolaio ha colpito nove calciatori e due membri dello staff. L'Asl ha vietato ogni attività sportiva di gruppo per cinque giorni, a partire da mercoledì scorso.

VENEZIA - Restano due i giocatori positivi, di cui la società ha preferito non diramare i nomi.

VERONA - Sono dieci i positivi: Montipò e Berardi, Magnani, Cetin, Coppola, Faraoni, Frabotta, Cancellieri, Bessa e Ragusa. Domani nuovo giro di tamponi, alla vigilia del possibile match con la Salernitana.