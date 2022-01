In campo Milan-Roma 2-1 LIVE

Al 40' la Roma accorcia con un gol di Abraham

Al 17' Rossoneri raddoppiano con Messias

Al 9' Rossoneri avanti con un calcio di rigore trasformato da Giroud

Il Milan con 5 giocatori positivi al Covid è costretto a reinventare la difesa nel match contro la Roma a San Siro. Pioli sceglie Gabbia con Kalulu come centrali dovendo fare a meno di Romagnoli e Tomori. A destra gioca Florenzi, indisponibile Calabria, in mediana Tonali e Krunic. Restano in panchina Rebic, Leao, Ibrahimovic, titolare Giroud. Mourinho torna San Siro cercando punti pensanti in chiave Champions League e schiera Pellegrini con Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan e Vina, davanti Zaniolo, Abraham.