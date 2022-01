Pallavolo: Conegliano batte Novara 3-2 e vince Coppa Italia

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica la Coppa Italia di volley femminile battendo n rimonta nella finale di Roma la Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13). Per la Imoco Volley si tratta del quarto trofeo dopo quelli vinti nel 2016/17, 2019/20 e 2020/21.

Un lungo applauso del pubblico del Palazzetto dello sport di Roma ha accolto l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per assistere alla finale di Coppa Italia di pallavolo femminile tra Conegliano e Novara. Con lui, anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò, quello della Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris. Al termine del match, sarà proprio il Capo dello Stato a consegnare la coppa alla squadra vincitrice.

"Miglior giocatore". Alla sua ultima uscita pubblica da Capo dello Stato, a Sergio Mattarella è arrivato - apprende l'Ansa - un premio sportivo e allo stesso tempo metaforico dalla Lega di pallavolo donne. La consegna del trofeo è avvenuta in una saletta riservata del Palasport in occasione della finale di Coppa Italia, presente tra gli altri il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non lo merito...", si è schermito Mattarella, che però è apparso compiaciuto di ritrovarsi nell'ambiente della pallavolo, sport che gli piace molto. Gli sono stati consegnati anche una miniatura della Coppa e il pallone firmato dalle giocatrici.