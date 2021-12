Mercato: rebus Milan su Ibra, Arthur-Ramsey nodi Juve

Il calciomercato di riparazione deve ancora cominciare e il Milan già s'interroga sul futuro di Zlatan IBRAHIMOVIC. Lo svedese, fortemente voluto a suo tempo da Paolo Maldini e Zvonimir Boban per riportare il club in Champions League e dunque per tornare a lottare su vari fronti, può essere considerato un investimento positivo, però... Su di lui c'è un futuro denso di incognite, nel senso che l'attaccante - a 40 anni ancora in grado di fare la differenza, almeno in Italia - non può giocare in eterno. Il contratto di Ibra scadrà a giugno del 2022 e il Milan deve decidere cosa fare: se accettare nuovi 'rischi', oppure se puntare su un nuovo numero 9 di una quindicina d'anni più giovane.

Chi pensa all'immediato è la Juve che deve rinnovare i contratti a CUADRADO e DYBALA, ma soprattutto piazzare il gallese RAMSEY e il brasiliano ARTHUR già a gennaio. Anche per alleggerire il monte ingaggi della rosa. Non è da escludere l'ipotesi del prestito, in questo caso proprio di Arthur al Siviglia, nella Liga, campionato nel quale il centrocampista brasiliano ha già giocato (con la maglia del Barcellona). Su Arthur ci sarebbe anche un interesse dell'Arsenal. Lo Spezia sembra avere deciso che proseguirà con THIAGO MOTTA in panchina.

La vittoria di Napoli, ha rappresentato il punto di svolta di una stagione che tendeva a complicarsi. Matias VECINO è sul punto di lasciare l'Inter: sulle tracce del centrocampista uruguagio ci sarebbe innanzi tutto il Leicester. Il Genoa, dopo gli attaccanti PICCOLI e MIRANCHUK dell'Atalanta, pensa a rinforzare il centrocampo per provare a salvarsi: uno dei nomi caldi è quello di Clement GRENIER, ex Rennes e Roma, svincolato da giugno. Al lavoro anche il Verona, che sembra intenzionato a puntare su Jens STRYGER LARSEN, il danese che non rientra più nei piani dell'Udinese.

BORJA MAYORAL, da tempo accantonato da José Mourinho alla Roma, sarebbe il nuovo obiettivo del Cagliari: molto dipenderà dalla sua voglia di rimettersi in gioco, per aiutare la squadra sarda a tirarsi fuori da una situazione di classifica disperata.

Oltreconfine il Real Madrid entra in lizza nella corsa per il centrocampista Ryan GRAVENBERCH dell'Ajax, già nel mirino di numerosi club come Barcellona e Juventus. Il club spagnolo, come riferisce Marca, avrebbe infatti deciso di mettere da parte la pista che porta a Paul POGBA, in scadenza con il Manchester United, per puntare con decisione l'olandese, classe 2002, il cui cartellino viene valutato circa 40 milioni. In Spagna tiene banco il mercato delle due squadre di Madrid: il Real, secondo quanto scrive Marca, vuole sfoltire la rosa e, a tal proposito, ha inserito in cima alla lista dei partenti sia il gallese Gareth BALE sia ISCO Alarcòn, oltre al brasiliano MARCELO. I tre saluteranno di sicuro in estate ma, se dovesse arrivare un'offerta allettante, potrebbero lasciare la 'Casa Real' già il mese prossimo. Nell'elenco dei giocatori che non rientrano nei piani di Ancelotti ci sono anche MARIANO DIAZ, Luka JOVIC e il belga Eden HAZARD.

Sull'altra sponda della capitale spagnola ci si interroga sul futuro di Luis SUAREZ, classe 1987, sempre più lontano dall'Atletico Madrid e sempre meno nelle grazie del 'Cholo' Simeone. Il tutto nonostante gli 8 gol in 24 presenze nel corso della stagione. Sull'uruguagio ci sarebbe l'interesse dell'Inter Miami, squadra della MLS, ma anche i brasiliani del Corinthians.