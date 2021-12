Real Madrid passa a Bilbao e chiude il 2021 in bellezza

Il Real Madrid ha chiuso l'anno in bellezza vincendo 2-1 con una doppietta del proprio capitano Karim Benzema sul campo dell'Athletic Bilbao, nell'anticipo della 21/a giornata del Campionato spagnolo. Con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), il Real ha ora otto punti di vantaggio sul Siviglia, suo immediato inseguitore e sul Betis terzo). L'Atletico Bilbao è decimo. Il Real ha dovuto anticipare questo incontro per un problema di programmazione legato alla Coppa de Re. Nel pomeriggio l'Atlético Madrid, campione in carica in grande difficoltà, ha chiuso il 2021 con la quarta sconfitta consecutiva in Liga, sul campo del Granada (2-1), in un recupero della nona giornata. La squadra di Diego Simeone è quinta, a 17 punti dal Real.