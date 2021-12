Serie A: in campo Venezia-Lazio e Sassuolo-Bologna

In campo alle 16.30 Venezia-Lazio

Una grana dopo l'altra, così la Lazio avvicina l'ultima sfida dell'anno in casa del Venezia. Dopo la festa indigesta con tanto di 'strigliata' di Claudio Lotito alla squadra, per la seconda partita consecutiva Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è risultato positivo al test Covid dopo aver saltato già la sfida contro il Genoa (vinta per 3-1) a causa della positività della moglie Jessica. Già in quarantena preventiva da cinque giorni, ora anche Ciro ha contratto il virus.

Probabili formazioni di Venezia-Lazio. Venezia F.C. (4-3-3): 88 Romero; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro; 27 Busio, 44 Ampadu, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 17 Johnsen, 14 Henry (1 Maenpaa, 12 Lezzerini; 7 Mazzocchi, 13 Modolo, 30 Svoboda, 55 Haps; 5 Vacca, 8 Tessmann, 18 Heymans, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson, 77 Okereke).All. Paolo Zanetti. Squalificati: nessuno Diffidati: Caldara, Heymans, Aramu. Indisponibili: Dezi, Fiordilino, Bjarkason, Ala-Myllymachi, Bocalon, Bertinato, Zigoni, Neri. Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 26 Radu, 4 Patric, 23 Hysaj, 10 Luis Alberto, 5 Escalante, 27 Moro, 8 Akpa Akpro, 6 Leiva, 94 Muriqi, 18 Romero). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cataldi. Indisponibili: Immobile. Arbitro: Maresca di Napoli.

A Reggio Emilia si gioca anche Sassuolo-Bologna

Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna. Sassuolo: (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique, 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 24 Satalino, 3 Goldaniga, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 7 Boga, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Chiriches. Indisponibili: Obiang, Romagna, Djuricic. Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 15 Mbaye, 35 Dijks, 14 Viola, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hickey, Medel, Soumaoro. Indisponibili: De Silvestri, Kingsley, Schouten. Arbitro: Fabbri di Ravenna.