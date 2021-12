Serie B: positivi nel Lecce, rinviata la gara con il Vicenza

La partita Lecce-L.R.Vicenza è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega di serie B.

"Dopo la comunicazione dell'Asl di Lecce sul divieto di spostamento (in seguito a casi di Covid) dell'US Lecce - si legge nella nota - la Lega B prendendo atto ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, della gara che i salentini avrebbero dovuto disputare questa sera contro la L.R. Vicenza". La Asl Lecce ha disposto la "quarantena con divieto di spostamento" della squadra giallorossa dopo l'individuazione di due giocatori positivi al Covid.

Essendo classificati come contatti stretti dei due compagni contagiati, anche gli altri calciatori non potranno "svolgere l'attività sportiva agonistica programmata" per oggi né "alcuna attività sportiva fino al 22 dicembre".