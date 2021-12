Serie A: Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta, formazioni

Stasera in campo Juventus-Cagliari e Genoa-Atalanta LIVE

Il Natale è alle porte, ma Massimiliano Allegri non ammette cali di tensione. 'E' una sfida delicata perché siamo vicini alle vacanze, tutti stanno già preparando le valigie e pensano a fare i regali - dice il tecnico alla vigilia di Juventus-Cagliari - ma dobbiamo avere in testa soltanto la sfida: se crediamo che sia una partita facile, ci sbagliamo di grosso. Serve un'altra vittoria per non vanificare il successo del Dall'Ara - è la strada indicata dal tecnico in vista dell'appuntamento all'Allianz Stadium - e poi abbiamo bisogno di un filotto per aggiustare le cose: vedremo se riusciamo a chiudere a 34 punti, poi tra gennaio e febbraio ci giocheremo la stagione'.

Ultima sfida del girone d'andata al Ferraris per il Genoa di Shevchenko ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato di questa stagione. Tecnico e giocatori vorrebbero regalare in vista del Natale una gioia ai propri tifosi ma la sfida sarà ardua considerando che di fronte troveranno un avversario come l'Atalanta del grande ex Gasperini, ancora avvelenato dopo la sconfitta casalinga con la Roma nell'ultimo turno. Ma il Genoa in piena lotta salvezza non deve avere paura di nessuno e Shevchenko, che attende dal mercato di gennaio i rinforzi per un girone di ritorno all'insegna della risalita, sa cosa servirebbe per svoltare. 'Conterà l'atteggiamento -esorta Sheva - dobbiamo vincere ogni duello in campo. Noi dobbiamo cominciare da questo: vincere i duelli'.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 9 Morata, 18 Kean (36 Perin, 23 Pinsoglio, 5 Arthur, 11 Cuadrado, 17 Pellegrini, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 30 Bentancur, 44 Kulusevski, 45 De Winter, 46 Soulè). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo. Indisponibili: Chiellini, Chiesa, Danilo, Dybala, Ramsey.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 15 Altare, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 2 Bellanova, 18 Nandez, 14 Deiola, 27 Grassi, 22 Lykogiannis, 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 25 Zappa, 24 Faragò, 34 Orbert, 29 Dalbert, 21 Oliva, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 32 Ceter). All.: Mazzarri. Squalificati: Marin. Diffidati: Dalbert, Strootman. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Strootman, Walukiewicz. Arbitro: Dionisi di L'Aquila Quote Snai: 1,19; 6,75; 15.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu,14 Biraschi, 15 Vasquez, 4 Criscito, 18 Ghiglione, 90 Portanova, 47 Badelj, 10 Melegoni, 50 Cambiaso, 20 Ekuban, 23 Destro. (1 Semper, 35 Andrenacci, 13 Bani, 2 Sabelli, 5 Masiello, 11 Behrami, 33 Hernani, 94 Touré, 99 Galdames, 19 Pandev, 24 Bianchi, 27 Sturaro). All. Shevchenko Squalificati: nessuno Diffidati: Biraschi, Sturaro, Vasquez Indisponibili: Maksimovic,Caicedo, Fares, Rovella, Vanheusden.

Atalanta (3-4-3): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 13 Pezzella; 18 Malinovskyi, 91 Zapata, 88 Pasalic. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 66 Lovato, 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demiral, Freuler. Indisponibili: Gosens, Maehle, Toloi. Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 7,00; 5,00; 1,40