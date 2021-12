Anno d'oro sport, i collari del 2021 sono 53

I campioni olimpici e paralimpici, le personalità che si sono contraddistinte per le politiche sportive e cinque società storiche, tra cui il Lecce Calcio. Ma anche i tecnici - quest'anno tantissimi - alle spalle di un anno davvero d'oro per lo sport italiano.

In tutto, sono ben 53 i Collari d'Oro assegnati oggi alla tradizionale parata di fine anno che consegna le massime onorificenze dello sport italiano. Al termine di un anno da incorniciare e che ha visto l'Italia trionfare in ogni disciplina. Dall'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs, a quello che salta più in alto Gimbo Tamberi, passando per gli altri olimpionici della staffetta Tortu-Desalu-Patta e i fenomeni della marcia Palmisano e Stano, e poi gli altri ori di Tokyo oltre alla campionessa mondiale su strada Elisa Balsamo, il re della Parigi-Roubaix Colbrelli e i campioni del mondo della canoa kayak Craciun-Santini e della ginnastica corpo libero Nicola Bartolini. Da Bebe Vio a Simone Barlaam, da Bocciardo ad Ambra Sabatini, Cecchetto, Mazzone, Porcellato e tanti altri eroi delle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

La crema dello sport italiano premiata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla presenza della sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali e delle più alte cariche sportive, come il presidente del Coni Giovanni Malagò a quello del Cip Luca Pancalli.

Tra le personalità premiate, anche il presidente del Cio, Thomas Bach, per le politiche intraprese a favore della promozione del mondo olimpico e dei valori su cui si fonda. Insieme a lui saranno premiati anche Marco Tronchetti Provera, Maurizio Bertelli, Franco Chimenti e cinque società, la Ginnastica Virtus Gallarate, l'Unione Sportiva Lecce, lo Sci Club Gardena, il Circolo Nautico Stabia e il Circolo della Vela Sicilia, oltre all'Istituto per il Credito Sportivo e alla Fondazione Terzo Pilastro.

Di seguito tutti i Collari d'Oro.

OLIMPICI: Vito Dell'Aquila (Taekwondo, Campione olimpico -58 kg), Federica Cesarini e Valentina Rodini (Canottaggio, Campionesse olimpiche Doppio Pesi Leggeri), Caterina Marianna Banti e Ruggero Tita (Vela, Campioni olimpici Nacra 17), Gianmarco Tamberi (Atletica Leggera, campione olimpico Salto in Alto), Lamont Marcell Jacobs (Atletica Leggera, campione olimpico 100 m e Staffetta 4 x 100 m), Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu (Atletica, Campioni olimpici Staffetta 4 x 100 m), Antonella Palmisano (Atletica Leggera, campionessa olimpica Marcia 20 km), Massimo Stano (Atletica Leggera, campione olimpico Marcia 20 km), Luigi Busà (Karate, campione olimpico Kumite 75 kg), Simone Consonni (Ciclismo, Campione Olimpico e Campione Mondiale - Pista Inseguimento a squadre), Filippo Ganna (Ciclismo, Campione Olimpico e Mondiale Pista inseguimento a squadre, Campione Mondiale Strada Cronometro Individuale 2020 e 2021), Francesco Lamon (Ciclismo, campione olimpico Pista inseguimento a squadre), Jonathan Milan (Ciclismo, Campione Olimpico e Campione Mondiale - Pista Inseguimento a squadre), Liam Bertazzo (Ciclismo, Campione Mondiale - Pista Inseguimento a squadre), Elisa Balsamo (Ciclismo, Campionessa Mondiale - Strada Gara in linea individuale), Sonny Colbrelli (Vincitore della Parigi-Roubaix), Nicolae Craciun e Daniele Santini (Canoa Kayak, Campioni Mondiali - Velocità C2 m 500), Nicola Bartolini (Ginnastica Artistica, Campione Mondiale Corpo Libero).

COLLARI D'ORO PARALIMPICI: Francesco Bocciardo (Nuoto, Campione Paralimpico - 100 m e 200 m Stile Libero S5 ), Carlotta Gilli (Nuoto, Campionessa Paralimpica - 100 m Farfalla S13 e 200 m Misti Ind. SM13), Stefano Raimondi (Nuoto, Campione Paralimpico - 100 m Rana SB9), Simone Barlaam (Nuoto, Campione Paralimpico - 50 m Stile Libero S9), Arjola Trimi (Nuoto, Campionessa Paralimpica - 100 m Stile Libero e 50 m Dorso S3), Vittoria Bianco (Nuoto, Campionessa Paralimpica - Staffetta 4x100 Stile Libero - 34 punti), Xenia Francesca Palazzo (Nuoto, Campionessa Paralimpica - Staffetta 4x100 Stile Libero - 34 punti), Alessia Scortechini (Nuoto, Campionessa Paralimpica - Staffetta 4x100 Stile Libero - 34 punti), Giulia Terzi (Nuoto, Campionessa Paralimpica - 100 m Stile Libero S7 e Staffetta 4x100 Stile Libero - 34 punti), Antonio Fantin (Nuoto, Campione Paralimpico - 100 m Stile Libero S6), Ambra Sabatini (Atletica Leggera, Campionessa Paralimpica - 100 m T63), Paolo Cecchetto (Ciclismo, Campione Paralimpico - Handbike Staffetta H1-5 e Campione Mondiale - Handbike Prova a Cronometro H3), Luca Mazzone (Ciclismo, Campione Paralimpico - Handbyke Staffetta H1-5 e Campione Mondiale - Handbyke Prova a Cronometro e in Linea H2), Diego Colombari (Ciclismo, Campione Paralimpico - Handbyke Staffetta H1-5), Francesca Porcellato (Ciclismo, Campionessa Mondiale - Prova a Cronometro H3), Fabio Anobile (Ciclismo, Campione Mondiale - Prova in Linea C3), Fabrizio Cornegliani (Ciclismo, Campione Mondiale - Prova a Cronometro H1), Beatrice Maria Vio (Scherma, Campionessa Paralimpica - Fioretto Individuale Cat. B)

COLLARI D'ORO SOCIETÀ SPORTIVE: Ginnastica Virtus Gallarate ASD, Unione Sportiva Lecce Spa, Sci Club Gardena AD, Circolo Nautico Stabia SSD, Circolo della Vela Sicilia ASD, Istituto per il Credito Sportivo e Fondazione Terzo Pilastro Internazionale

COLLARI D'ORO PERSONALITÀ Thomas Bach, Marco Tronchetti Provera, Patrizio Bertelli, Franco Chimenti.

PALME D'ORO AL MERITO TECNICO Claudio Nolano (DT Taekwondo), Michele Marchesini (DT Vela), Gabriele Bruni (Vela), Antonio La Torre (Dt Atletica Leggera), Marco Tamberi (Atletica Leggera, allenatore di Gianmarco Tamberi), Paolo Camossi (Atletica Leggera, allenatore di Lamont Marcell Jacobs), Sebastian Bacchieri (Atletica Leggera, allenatore di Eseosa Fostine Desalu), Francesco Garau (Atletica Leggera, allenatore di Lorenzo Patta), Salvino Tortu (Atletica Leggera, allenatore di Filippo Tortu), Filippo Di Mulo (Atletica Leggera, allenatore della 4x100), Patrizio Parcesepe (Atletica Leggera, allenatore di Antonella Palmisano e Massimo Stano), Pierluigi Aschieri (DT Karate), Claudio Guazzaroni (Karate, allenatore di Luigi Busà), Roberto Mancini (CT Nazionale di calcio campione d'Europa), Davide Mazzanti (CT Nazionale femminile di Pallavolo), Ferdinando De Giorgi (CT Nazionale maschile di Pallavolo)

PALMA D'ORO AL MERITO TECNICO Vincenzo Duminuco (Responsabile Tecnico Atletica Leggera), Jacopo Boscarini (Atletica Leggera, tecnico di Ambra Sabatini), Enrico Testa e Federica Fornasiero (Nuoto Paralimpico), Matteo Poli (Nuoto, Allenatore di Antonio Fantin), Marcello Rigamonti (Nuoto, Allenatore di Stefano Raimondi e Xenia F. Palazzo), Andrea Grassini (Nuoto, Allenatore di Carlotta Gilli), Micaela Biava (Nuoto, Allenatrice di Arjola Trimi e Giulia Terzi), Simone Vanni (Scherma, Responsabile Tecnico Nazionale di fioretto), Simone Mazzoni (Scherma, allenatore di Bebe Vio).