Serie A: Spezia-Empoli, formazioni

Aurelio Andreazzoli guarda la classifica del suo Empoli e, in vista della sfida a La Spezia, non cambia minimamente l'obiettivo di questo campionato. "Da parte mia, e nostra, è mantenere la barra dritto su un unico obiettivo, che è quello della salvezza. Se cambiamo vedute significa che non abbiamo capito nulla. Dobbiamo ragionare da persone serie. Certo non siamo né sordi né ciechi. Ma siamo a una situazione ancora parziale. Serve calma e tranquillità". Lo stadio 'Picco' sarà un luogo non semplice da affrontare: "Ho sempre guardato con interesse a Spezia. L'ambiente è molto caldo e attaccato ai colori della propria città. Loro sono messi peggio di noi e vorranno recuperare, giustamente. Noi vorremmo dare continuità, ci stiamo riuscendo e abbiamo l'obbligo di provarci. Comunque per me le gare hanno la stessa valenza. Partiamo sempre sullo 0-0".

Empoli che nella gara di Coppa Italia ha perso Haas, operato ieri a Barcellona per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: "È stato con noi. Abbiamo pranzato insieme il giorno dopo la gara. Ci ha rincuorato. Siamo già al secondo giorno. L'operazione è andata bene. Sarà con noi a La Spezia. C'è amarezza per il suo infortunio. Abbiamo perso anche Ekong e Baldanzi, giovani in orbita Primavera ma che avrebbero trovato spazio". A Verona però si è rilanciato Mancuso: "Sì, è così. Ha fatto molto bene". Da parte di Andreazzoli anche parole positive per Accardi: "Da grande farà il direttore sportivo ad alto livello. Non molla mai, studia, rivede la partita più di me. C'è totale sintonia, anche sulle formazioni. Direi che abbiamo una bella cooperativa che tentiamo di far funzionare meglio possibile".

Probabili formazioni

Spezia (3-5-2): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 6 Bourabia, 25 Maggiore, 13 Reca; 9 Manaj, 19 Colley. (1 Zoet, 40 Zovko, 14 Kiwior, 15 Hristov, 17 Podgoreanu, 18 Nzola, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 22 Antiste, 31 Sher, 33 Agudelo, 44 Strelec). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena, Sala, Salcedo, Verde.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 S.Romagnoli, 33 Luperto, 65 Parisi; 8 Henderson, 28 Ricci, 27 Zurkovski; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti. (1 Ujkani, 20 Fiamozzi 34 Ismajli, 26 Tonelli, 42 Viti, 3 Marchizza, 5 Stulac, 23 Asllani, 25 Bandinelli, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidato: Luperto. Indisponibili: Baldanzi, Damiani, Haas. Arbitro: Volpi di Arezzo. Quote Snai: 2,60; 3,55; 2,55.