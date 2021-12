Serie A: Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, probabili formazioni

a Sampdoria vuole farsi trascinare dall'onda positiva delle vittorie nel derby col Genoa e in Coppa Italia con il Torino nel match in casa col Venezia. E il tecnico Roberto D'Aversa invita i suoi ragazzi a mantenere alta la concentrazione: "Indipendentemente dal valore dell'avversario voglio vedere lo stesso atteggiamento avuto nella stracittadina. Se vai in campo con quella voglia di prevalere, di fare il risultato fa la differenza". Sulla formazione previste alcune valutazioni anche perché la squadra ha giocato giovedì in Coppa Italia e qualche elemento potrebbe dover tirare il fiato.

Ivan Juric affronta col Torino la sua ex squadra, l'Hellas Verona. E sogna di ripetere in granata il percorso fatto con gli scaligeri, dai bassifondi della classifica alla zona Europa. "Lì ho vissuto il capitolo più bello della mia vita, ringrazierò tutto l'ambiente perché è stato magnifico - dice il tecnico granata a proposito del suo passato -. Il direttore D'Amico era come un fratello, il patron Setti è un presidente straordinario - gli elogi del tecnico del Torino ai vertici societari gialloblù - e li ringrazierò per tutta la vita: stando dentro del budget, abbiamo messo amore e passione e siamo partiti da zero arrivando a costruire qualcosa di fantastico". "So benissimo cosa bisogna fare, ma dipende se si vogliono condividere le cose con me - la posizione del tecnico - e se a Verona mi è stato permesso fin da subito, qui dobbiamo conoscerci meglio: con D'Amico avevo un rapporto strettissimo, con Vagnati vorrei creare lo stesso per il bene di tutta la società".

Probabili formazioni di Sampdoria-Venezia.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 15 Colley, 22 Yoshida, 3 Augello; 82 Candreva, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 8 Verre; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (33 Falcone, 30 Ravaglia, 4 Chabot, 29 Murru, 19 Dragusin, 25 A.Ferrari, 12 Depaoli, 11 Ciervo, 5 Adrien Silva, 16 Askildsen, 70 Trimboli, 10 Caputo). All.: D'Aversa. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Askildsen, Chabot. Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Ronaldo Vieira, Torregrossa.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 22 Ebuhei, 31 Caldara, 30 Svoboda, 55 Haps; 27 Busio, 44 Ampadu, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 17 Johnsen, 14 Henry. (12 Lezzerini; 3 Molinaro, 7 Mazzocchi, 13 Modolo, 32 Ceccaroni; 5 Vacca, 8 Tessmann, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson). All.: P.Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aramu, Caldara, Heymans. Indisponibili: Ala-Myllymachi, Bertinato, Bocalon, Dezi, Fiordilino, Maenpaa, Neri, Okereke, Zigoni. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,75; 3,70; 4,50.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 27 Vojvoda; 22 Praet, 11 Pjaca; 19 Sanabria (1 Berisha, 5 Izzo, 7 Zaza, 8 Baselli, 14 Brekalo, 15 Ansaldi, 34 Aina, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon, 99 Buongiorno). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina. Indisponibili: Belotti, Djidji, Edera, Verdi.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 17 Ceccherini, 23 Magnani, 16 Casale, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (1 Pandur, 22 Berardi, 15 Cetin, 31 Sutalo, 24 Bessa, 20 Ruegg, 14 Ilic, 18 Cancellieri, 75 Hongla 32 Ragusa, 11 Lasagna). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Fabrotta, Kalinic, Gunter e Dawidowicz. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 2,25; 3,25; 3,25.