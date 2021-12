Serie A: Milan-Napoli, formazioni

"Noi abbiamo una rosa che domani ci mette a disposizione 16-17 calciatori, che sono sufficienti per andare a giocare partite cotro chiunque. Noi andiamo con a disposizione il necessrio di quello che dobbiamo avere. Non vengono convocati per Milano Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly, forse era meglio elencare chi c'è, perché chi viene gioca per vincere questa partita". Luciano Spalletti ha la forte consapevolezza dei cinque titolarissimi assenti, ma sa anche come spingere il Napoli che ha, che arriva da due ko in campionato ma che ha anche battuto il Leicester in Europa League e domani sera in casa del Milan può dimostrare di essere ancora in gioco per tutto. Il Napoli sarà ancora senza Osimhen e Koulibaly, senza Fabian Ruiz, e anche senza Insigne, che contro l'Empoli è entrato in campo al 22' al posto di Zielinski che non respirava bene: il centrocampista polacco torna, il capitano di Frattamaggiore si è di nuovo bloccato: "Insigne - spiega il tecnico - è un calciatore che ha un cuore. Contro l'Empoli, anche se lui pensava di giocare dall'inizio, io commetto l'errore e gli chiedo 70', me ne sono approfittato della sua disponibilità di esserci e gli ho fatto fare una figura al di sotto delle sue potenzialità". Fuori anche Mario Rui che continua ad allenarsi da solo e lascerà il posto a Malcuit. Napoli da aggiustare, Spalletti che torna dopo due giornate di squalifica

Probabili formazioni di Milan-Napoli.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 20 Kalulu, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 33 Krunic; 11 Ibrahimovic. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 14 Conti, 25 Florenzi, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 7 Castillejo, 27 Maldini, 30 Messias). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Calabria, Giroud, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 33 Rrahmani, 2 Malcuit; 4 Demme, 99 Anguissa; 21 Politano, 20 Zielinski, 11 Lozano; 14 Mertens. (1 Meret, 12 Marfella, 6 Mario Rui, 31 Ghoulam, 68 Lobotka, 7 Elmas, 33 Ounas, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Mario Rui. Indisponibili: Koulibaly, L.Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 2,30; 3,45; 3,00.