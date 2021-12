Serie A: Fiorentina-Sassuolo, formazioni

La Fiorentina punta a chiudere in bellezza il 2021 davanti al proprio pubblico: domani alle 12,30 contro il Sassuolo la squadra di Vincenzo Italiano cercherà di sfruttare ancora il fattore campo grazie al quale ha finora inanellato sei vittorie di fila, cinque in campionato e una mercoledì scorso in Coppa Italia. Risultati che le hanno permesso di raggiungere al momento la zona Europa e di accedere agli ottavi di finale. ''Attorno alla squadra c'è un clima di fiducia ed entusiasmo e questo permette di lavorare bene - ha spiegato il tecnico viola - io e i ragazzi vogliamo continuare ad alimentarlo. La Fiorentina merita di stare in queste posizioni di classifica e l'obiettivo è costruire qualcosa di bello come merita Firenze''. Da parte di Italiano insomma l'invito ad allungare la striscia positiva anche se è consapevole delle difficoltà della partita: ''Il Sassuolo è una squadra in forma, gioca bene, ha battuto molte big e ha una rosa di qualità, penso a Berardi che ha doti straordinarie anche se non è solo lui il pericolo numero uno. Questa sfida sarà un altro esame che richiederà massima attenzione e concentrazione, siamo in crescita e questo ci permette di essere una squadra vera che inizia ad essere rispettata dagli avversari. Vediamo di cosa saremo capaci, c'è da chiudere bene l'anno, è questo il regalo di Natale che mi aspetto, dobbiamo sfruttare questo bel momento senza fermarci.''

Probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 N.Gonzalez. (25 Rosati, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 98 Igor, 18 Frison, 17 Terzic, 33 Sottil, 14 Maleh, 34 Amrabat, 24 Benassi, 91 Kokorin, 8 Saponara). All.: Italiano. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Bonaventura, Milenkovic, Odriozola. Indisponibili: Castrovilli, Dragowski, Nastasic, Pulgar.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique; 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori. (56 Pegolo, 24 Satalino, 3 Goldaniga, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 7 Boga, 92 Defrel). All.: Dionisi. Squalificato: Ayhan. Diffidato: Berardi. Indisponibili: Djuricic, Obiang, Romagna. Arbitro: Serra di Torino. Quote Snai: 1,90; 3,65; 4,00.