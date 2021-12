Sci: Federica Brignone vince il superG di St.Moritz

L'azzurra Federica Brignone in 59"77 ha vinto il secondo superG di cdm donne. Con 17 vittorie in carriera supera così Deborah Compagnoni ed è l'azzurra più vincente di sempre. Seconda l'altra azzurra Elena Curtoni in 59"72, mentre terza è giunta l'americana Mikaela Shiffrin in 58"24.

Per l'Italia c'è poi il 6/o posto di Sofia Goggia in 58"56 dopo un errore di linea nella parte centrale. Sofia, vista l'uscita della svizzera Lara Gut -Behrami, conserva così da sola il pettorale rosso di leader del superG oltre a quello della discesa. Non bastasse - un vero pacchetto di ragazze jet - ci sono anche l'8/o posto di Marta Bassino in 58"64 ed il 9/o di Francesca Marsaglia in 58"65. Il Circo bianco delle donne si sposta ora in Val d'Isere per una discesa ed un superG nel prossimo fine settimana.