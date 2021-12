Serie A: Venezia-Juventus; formazioni

E' tempo di Natale e di panettoni, ma per Massimiliano Allegri la sua Juventus è più da Pasqua e da uova di cioccolato. "Siamo un po' così, non sappiamo mai che sorpresa siamo" la battuta del tecnico che ricorda la stagione altalenante dei suoi ragazzi. "E' questo il nostro andamento fin dall'inizio dell'anno, adesso dobbiamo capire che stiamo vivendo un momento molto importante e perciò dobbiamo dare un segnale nelle prestazioni", aggiunge alla vigilia della trasferta di Venezia che, come già dichiarato dopo la vittoria in Champions contro il Malmoe, non lo rende affatto tranquillo.

"Sarà tutto molto strano, perché arrivi allo stadio in traghetto e il campo è più stretto - le particolarità del 'Penzo' elencate dall'allenatore - in più ci abbiamo giocato soltanto io, ormai negli anni Ottanta, e Chiellini: dovremo fare una gara da provinciale, dovremo correre e avere tanta umiltà, perché soltanto mettendoci sul loro piano usciranno le qualità tecniche". Se non altro, però, l'aria che si respira alla Continassa fa ben sperare il tecnico: "I ragazzi hanno capito l'importanza di questa partita e di questo momento, rischiamo grosso se la interpretiamo in un certo modo, ma sono sicuro che faremo una buona prestazione". Intanto, bisognerebbe cercare di segnare un po' di più: "Abbiamo una percentuale realizzativa troppo bassa, per fare un gol dobbiamo creare cinque occasioni - spiega Allegri facendo riferimento a uno dei peggiori dati della serie A, con solo il 28% di palle sfruttate - e non sono numeri da Juve. Serve più cattiveria e più lucidità sotto porta". Per quanto riguarda la formazione, Morata dovrebbe far coppia con Dybala che "sta bene e si è allenato con i compagni ed è pronto per giocare", mentre Arthur non ci sarà: "Stamattina è arrivato in ritardo all'allenamento, per questo motivo non verrà convocato. Sono cose che capitano durante la stagione, non ci sono problemi".

Probabili formazioni

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 30 Svoboda, 3 Molinaro; 5 Vacca, 27 Busio, 44 Ampadu; 33 Crnigoj, 17 Johnsen, 14 Henry. (12 Lezzerini; 13 Modolo, 22 Ebuhei, 28 Schnegg, 55 Haps; 8 Tessmann, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Forte, 10 Aramu). All. Zanetti. Squalificati: 32 Ceccaroni Diffidati: 18 Heymans, 10 Aramu. Indisponibili: Maenpaa, Sigurdsson, Okereke, Dezi, Fiordilino, Ala-Myllymachi, Bocalon, Bertinato, Zigoni, Neri.

Juventus (4-2-3-1): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 27 Locatelli, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 20 Bernardeschi; 9 Morata (36 Perin, 23 Pinsoglio, 4 De Ligt, 17 Pellegrini, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 30 Bentancur, 45 De Winter, 46 Soulè). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Danilo, Kulusevski, McKennie, Ramsey. Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 8,50; 4,75; 1,37.