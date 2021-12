In campo Roma-Spezia 0-0 LIVE

In campo Roma-Spezia 0-0 DIRETTA

Spezia, Atalanta e Sampdoria, poi la sosta e la Roma potrà pensare al mercato. E' questo il diktat dato da Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Thiago Motta che definisce "uno dei miei", in riferimento al Triplete vinto con l'Inter nel 2010. "Lui, Stankovic, Chivu: hanno tutti iniziato il percorso da allenatore - ha spiegato lo Special One -. A fine settimana guardo sempre cosa fanno, anche se questa volta con Thiago Motta è diverso perché saremo avversari. Ma prima e dopo la partita avrò sempre delle attenzioni per lui". Nei novanta minuti, però, non ci sono amicizie e Mourinho ancora una volta dovrà affrontare il solito caso emergenze che vede fuori diversi calciatori da Spinazzola a Pellegrini, passando per Carles Perez ed El Shaarawy. Per questo il 3-5-2 resta ancora la soluzione più quotata e se la formazione è praticamente fatta, l'unico dubbio da sciogliere sarà quello del compagno d'attacco di Abraham vista la squalifica di Zaniolo.

Probabili formazioni di Roma-Spezia.

Roma (3-5-3): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp; 17 Veretout, 4 Cristante, 77 Mkhitaryan, 5 Vina; 21 Mayoral, 9 Abraham (87 Fuzato, 63 Boer, 19 Reynolds, 13 Calafiori, 65 Tripi, 55 Darboe, 52 Bove, 59 Zalewski, 64 Afena-Gyan, 14 Shomurodov). All.: Mourinho. Squalificati: Mancini, Zaniolo. Diffidati: Cristante. Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez.

Spezia (5-3-2): 94 Provedel; 11Gyasi, 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 7 Sala, 8 Kovalenko; 9 Manaj, 18 Nzola (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 10 Verde, 14 Kiwior, 15 Hristov, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 17 Podgoreanu, 19 Colley, 44 Strelec). All.: T. Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena. Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 1,40; 5,00: 7,00.