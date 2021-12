Serie A: Inter-Cagliari, formazioni

Mettere punti in tasca in questo finale di 2021, per presentarsi al meglio all'inizio del nuovo anno, in un gennaio e febbraio pieni di scontri diretti. È questo l'obiettivo dell'Inter, che punta a chiudere dicembre portandosi a casa il massimo dei punti considerando che il calendario mette di fronte ai nerazzurri il Cagliari (atteso domani a San Siro nel posticipo domenicale), la Salernitana e il Torino. Tre sfide in dieci giorni, con un De Vrij (al rientro al centro della difesa dopo l'infortunio) in più e lo sguardo già comunque proiettato verso le prime sfide del 2022. Gennaio e febbraio saranno infatti mesi caldi per l'Inter, che dopo la ripresa alla Befana in casa del Bologna, troverà il trittico Lazio, Juve (in Supercoppa) e Atalanta nel giro di una settimana, mentre a inizio febbraio ci saranno il derby e il big match col Napoli consecutivamente. Soltanto scontri diretti o quasi, di fatto: un buon motivo per evitare di inciampare nelle prossime sfide, magari anzi sfruttando l'incrocio tra Milan e Napoli del 19 dicembre per puntare la vetta. Servirà anche mettersi rapidamente alle spalle la sconfitta con il Real Madrid in Champions, indolore ai fini della qualificazione (considerando che l'Inter aveva già centrato il matematico passaggio agli ottavi) ma che rischia di aver lasciato qualche strascico, soprattutto per Nicolò Barella, chiamato a reagire nella sfida col suo Cagliari dopo l'ingenua espulsione che si è aggiunta a una prestazione sottotono. Un calo di rendimento comprensibile, considerando che il centrocampista sardo ha tirato la carretta, anche in nazionale, quasi ininterrottamente da maggio 2020, dopo il lock down.

Probabili formazioni di Inter-Cagliari.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D'Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro (21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 7 Sanchez, 48 Satriano). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, Darmian, Correa.

Cagliari (3-4-2-1): 28 Cragno, 4 Caceres, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 22 Lykogiannis, 20 Pereiro, 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 2 Godin, 25 Zappa, 15 Altare, 29 Dalbert, 14 Deiola, 21 Oliva, 30 Pavoletti, 32 Ceter). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman. Indisponibili: Ladinetti, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz. Arbitro: Marchetti di Ostia. Quote Snai: 1,17; 7,50; 15.