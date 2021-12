Serie A: Fiorentina-Salernitana, formazioni

''Alla squadra ho detto che a Bologna non abbiamo fatto nulla, solo il nostro dovere. Ora voglio vedere contro la Salernitana se siamo maturi e se abbiamo saputo gestire bene l'euforia''. Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la gara al Franchi contro la formazione dell'ex Ribéry, primo dei tre impegni interni di fila che attendono la Fiorentina da ora fino al 19 dicembre, Coppa Italia compresa. ''Negli ultimi tempi nel nostro stadio abbiamo sempre fatto bene - ha affermato il tecnico viola che oggi ha compiuto 44 anni -. Dobbiamo proseguire la striscia positiva senza accontentarci mai e lavorando consapevoli che possiamo crescere ancora. Che regalo vorrei dai miei giocatori? Ottenere domani il massimo''. Sempre indisponibili Castrovilli, Dragowski e Nastasic.

'A Firenze servirà un approccio sicuramente diverso rispetto a quello dell'ultima gara. Dobbiamo ripetere l'atteggiamento avuto nelle occasioni precedenti contro squadre di livello superiore per ripartire bene e dimostrare il nostro spirito. Mi aspetto una prova di carattere da parte della squadra, dobbiamo lottare e giocarcela fino alla fine perché abbiamo necessità di tornare a fare punti'. Queste le parole affidate al sito ufficiale del club dal tecnico granata, Stefano Colantuono, alla vigilia di Fiorentina-Salernitana. "Ci attendono tante gare ravvicinate e servirà l'apporto di tutti per far fronte all'emergenza con cui conviviamo da tempo. Andiamo avanti nonostante le difficoltà che si presentano ogni settimana. Alcuni calciatori stanno migliorando la loro condizione e ci permettono di avere soluzioni diverse".

Probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 14 Maleh, 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Gonzalez. A disp. 25 Rosati, 31 Cerofolini, 98 Igor, 23 Venuti, 17 Terzic, 32 Duncan, 15 Pulgar, 34 Amrabat, 8 Saponara, 24 Benassi, 91 Kokorin, 33 Sottil. All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Odriozola. Indisponibili: Castrovilli, Dragowski, Nastasic.

Salernitana (4-3-1-2): 72 Belec; 5 Veseli, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 19 Ranieri; 18 L.Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 25 Simy, 9 Bonazzoli (1 Fiorillo, 96 Guerrieri, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 22 Obi, 24 Kechrida, 63 Vergani). All.: Colantuono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli e Ranieri. Indisponibili: Zortea, Gondo, Strandberg, M. Coulibaly, Ruggeri, Capezzi, Russo, Djuric. Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 1,30; 5,25; 9,50.