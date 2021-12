'La Forza Italia', è tutto 'azzurro' L'Equipe Magazine

"La Forza Italia" titolo di copertina, poi tutto il numero de L'Equipe Magazine, in edicola, dedicato alle vittorie dell'annata d'oro dello sport italiano, dagli europei alle medaglie di Tokyo: è l'omaggio della testata sportiva francese che questa settimana elegge a veri eroi Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini e gli altri protagonisti del 2021 azzurro.

In apertura, l'editoriale dal titolo 'La festa dei vicini': "La morale di questo bel racconto lungo un po' più di un'estate - si legge - è che si può trionfare anche quando all'inizio si vestono tutt'altro che i panni dell'eroe, che bisogna mettercela tutta anche quando va malissimo. Ma anche che quanto a gioia collettiva e a balsamo per lenire i dolori, non è stato inventato nulla di meglio che lo sport, da quando esiste il mondo". Il 2021 "al dente", come lo definisce L'Equipe Magazine, si apre quasi scherzosamente con il rugby, e l'articolo "Veni, vidi, perdi!", poi con il momento non esaltante del ciclismo: "Coppi...è finito".

Quindi, la folla con i tricolori a piazza Venezia dopo la vittoria agli Europei: "Festa nazionale" il titolo, con le sei pagine di intervista a Roberto Mancini. Il ct spiega di aver detto ai suoi ragazzi "di giocare tranquillamente, che avremmo cercato di proporre un gioco offensivo, attraente, che poteva piacere ai tifosi, perché dovevamo riconquistare la gente. Un gioco che avrebbe potuto piacere anche a loro. Ho detto e ripetuto che l'importante era divertirsi in campo, provare piacere. E così è stato". Quanto alla sfida per non rimanere fuori dai Mondiali in Qatar, Mancini ripete: "Abbiamo dominato le due partite contro la Svizzera e non ne abbiamo vinta neppure una. Peccato, ma è andata così, adesso ci rimboccheremo le maniche e cominceremo a pensare a quello che succede. Sappiamo di avere le qualità per vincere, e vinceremo".

Segue, l'intervista a Marcell Jacobs, che ripercorre le tappe della sua vita insieme a quelle della scalata all'oro olimpico, poi un servizio su "San Marino, l'altra Italia che trionfa".

"Dopo l'annuncio del ritiro, nuoto in modo un po' più leggero" è il titolo che le parole di Federica Pellegrini danno all'intervista a lei dedicata. Lungo pezzo anche per la campionessa di ciclismo Elisa Balsamo, e - nello Speciale Italia - un reportage dagli spalti di una partita del Venezia.