In campo Milan-Liverpool 1-1 e Real Madrid-Inter 1-0 LIVE

In capo Milan-Liverpool 1-1 DIRETTA e Real Madrid-Inter 1-0 DIRETTA

I gol

Milan - LIVERPOOL 1-1 al 36'- Rete di Mohamed Salah. Serpentina di Oxlade-Chamberlain che entra in area e conclude di potenza, Maignan respinge sui piedi di Salah, che, da due passi, insacca il pareggio.

MILAN - Liverpool 1-0 al 29' - Rete di Fikayo Tomori. Sull'angolo, miracolo di Alisson sulla palla tagliata di Messias, il portiere non puó nulla sul tap in vincente del difensore rossonero.

REAL MADRID-Inter 1-0 al 17' Rete di Kroos. Rodrygo serve Kroos ai 20 metri, sinistro teso nell'angolo basso, Handanovic è battuto.

Un Milan offensivo e imprevedibile per battere il Liverpool. Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in Champions League, con Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic nella formazione titolare che è obbligata a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Influirà anche il risultato di Porto-Atletico Madrid ma intanto il Milan deve riuscire nell'impresa di vincere contro la squadra di Klopp che schiera Salah, Mané e Origi. A caricare i giocatori di Pioli c'è un San Siro tutto esaurito. I tifosi sperano di vivere il sogno di una grande notte Champions League, anche se i rossoneri sono in difficoltà a causa dei tanti infortunati, tra cui Leao, Rebic, Giroud, Calabria e Kjaer.

La sesta giornata

Porto-Atletico Madrid 0-0 (DIRETTA)

Dortmund-Besiktas 0-0 (DIRETTA)

Ajax-Sporting 1-1 (DIRETTA)

Shakhtar-Sheriff 0-0 (DIRETTA)

Psg-Bruges 4-1

Lipsia- Manchester City 2-1