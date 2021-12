Champions: in campo alle 21 Atalanta-Villarreal

In campo dalle 21 Atalanta-Villarreal per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

"Una gara decisiva con un solo risultato: una bella benzina per l'Atalanta". Gian Piero Gasperini, alla vigilia dello scontro decisivo nel girone di Champions League col Villarreal, si concentra sull'obiettivo: "Veniamo da 5 vittorie importantissime di fila in campionato, ma domani sera si parte dallo 0-0 e va resettato tutto quanto - la premessa dell'allenatore - La Champions è tutt'altra competizione e il Villarreal è abituata a vincere in Europa, quindi serve una grande prestazione per passare. La qualità di Ilicic e Muriel può essere determinante. Loro due sono quelli che in attacco hanno la qualità e la capacità di dare un valore aggiunto alla squadra". La sfida dell'andata del 14 settembre, un 2-2 con rimonta locale e contro-rimonta, al tecnico nerazzurro ha insegnato qualcosa: "Dentro i 90 minuti avevamo vissuto più partite, con momenti favorevoli all'una e all'altra alternativamente. Non c'è mai la superiorità netta di una delle due contendenti, bisogna stare attenti alle componenti tecniche e alle situazioni - ha proseguito in videoconferenza da remoto -. Abbiamo già vissuto questo momento con lo Shakhtar e ad Amsterdam dove però avevamo due risultati su tre, come l'avversario di domani sera. Il pathos è sicuramente superiore a quello che si vive in serie A".

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 13 Pezzella, 33 Hateboer, 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 9 Muriel, 99 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: De Roon. Indisponibile: Gosens. Altro convocato: 66 Lovato.

Villarreal (4-3-3): 13 Rulli; 8 Foyth, 3 Albiol, 4 Pau Torres, 24 Pedraza; 5 Dani Parejo, 6 Capoue, 14 Trigueros; 11 Chukwueze, 7 Gerard Moreno, 15 Danjuma. (1 Asenjo, 35 Jorgensen, 22 Mandi, 2 Gaspar, 12 Estupinan, 10 Iborra, 18 Alberto Moreno, 20 Pena, 23 Moi Gomez, 17 Dani Raba, 9 Paco Alcacer, 16 Dia).

All.: Emery. Squalificato: Yeremy Pino. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Coquelin.

Arbitro: Taylor (Inghilterra).

