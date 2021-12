Serie A: Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona, formazioni

A Thiago Motta non è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter-Spezia. L'attaccante nerazzurro in quell'occasione è stato ammonito. "Contro l'Inter non è mai facile, se poi anche gli episodi non vanno dalla tua parte diventa ancora più difficile - dice il tecnico in conferenza -. Ci sono situazioni che possono dare la possibilità ad una squadra come lo Spezia di combattere fino alla fine anche in casa di una grande. Abbiamo visto tutti Torino-Empoli: un'espulsione ha cambiato una partita che era sul 2-0 dopo pochi minuti". Tre sconfitte consecutive per i liguri, in cerca di una svolta in campionato. La zona retrocessione è solo un punto sotto. "Non è difficile motivare il mio gruppo, perché sappiamo che c'è sempre l'opportunità di svoltare con la partita successiva - dice prima di Spezia-Sassuolo -. Loro hanno giocatori individualmente molto tecnici, consci di ciò che devono fare in campo. In questo momento stanno dimostrando di essere una squadra forte. Ma noi giochiamo a casa nostra e con una buona prestazione possiamo ottenere un risultato diverso dalle ultime partite".

Probabili formazioni

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 25 Maggiore, 6 Bourabia, 8 Kovalenko; 10 Verde, 18 Nzola, 11 Gyasi. (1 Zoet, 40 Zovko, 7 Sala, 9 Manaj, 14 Kiwior, 15 Hristov, 19 Colley, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 29 Salcedo, 33 Agudelo, 44 Strelec). All.: T. Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Leo Sena.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakoupolos; 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique; 25 Berardi, 91 Scamacca, 92 Defrel (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 13 Peluso, 22 Toljan, 6 Rogerio, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 18 Raspadori). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna, Djuricic, Boga, Goldaniga. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 3.35; 3.75; 2.05.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 8 Tessmann, 27 Busio, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 17 Johnsen, 14 Henry (12 Lezzerini; 3 Molinaro, 13 Modolo, 30 Svoboda, 22 Ebuhei; 5 Vacca, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson, 77 Okereke). All.: Zanetti. Squalificati: Ampadu Diffidati: Heymans. Indisponibili: Maenpaa, Dezi, Fiordilino, Ala-Myllymachi, Bocalon, Schnegg, Bertinato, Zigoni, Neri.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (1 Pandur, 22 Berardi, 23 Magnani, 31 Sutalo, 24 Bessa, 16 Casale, 20 Ruegg, 14 Ilic, 18 Cancellieri, 11 Lasagna). All.:Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Faraoni Indisponibili: Fabrotta e Kalinic. Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 3.85; 3.40; 2.00.