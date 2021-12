Serie A: Juventus-Genoa, formazioni

esta solo al campo, anche perché alla Juventus c'è già chi pensa alle questioni extra-calcistiche. "C'è totale serenità nell'ambiente: io non devo aggiungere niente, la società ha fatto comunicati e ci sono professionisti che lavorano per questa vicenda" il commento di Massimiliano Allegri sulle indagini che continuano a scuotere la vita bianconera. Così, concentrazione massima sul Genoa e su quello che sta diventando una sorta di "tabù Stadium": "Ci serve un filotto perché siamo ancora in ritardo in classifica, non possiamo più permetterci di steccare e soprattutto ci serve una vittoria casalinga dopo che abbiamo perso già tre partite" avvisa il tecnico, che pretende di non vedere più scivoloni come quelli avvenuti contro Empoli, Sassuolo e il recentissimo 0-1 con l'Atalanta. In più, il Grifone rappresenta un ostacolo non indifferente per Allegri, quanto meno dicono così alcuni precedenti: "Ho sempre sofferto contro i rossoblù - i ricordi del toscano, che alla guida della Juve ha perso tre partite nei confronti con i liguri - e Shevchenko è molto bravo: loro vengono da un pari e due sconfitte, ma lui ha fatto tanta esperienza e ha ottenuto buoni risultati con l'Ucraina".

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 11 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 20 Bernardeschi, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 9 Morata (36 Perin, 23 Pinsoglio, 3 Chiellini, 5 Arthur, 17 Pellegrini, 18 Kean, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 44 Kulusevski, 45 De Winter, 46 Soulé). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu,14 Biraschi, 5 Masiello, 15 Vasquez, 2 Sabelli, 11 Behrami, 47 Badelj, 33 Hernani, 50 Cambiaso, 20 Ekuban, 24 Bianchi (1 Semper, 22 Marchetti, 13 Bani, 18 Ghiglione, 3 Vanheusden, 90 Portanova, 10 Melegoni, 99 Galdames, 94 Touré, 19 Pandev, 44 Buksa). All.: Shevchenko. Squalificati: nessuno. Diffidati: Biraschi. Indisponibili: Maksimovic, Caicedo, Criscito, Fares, Destro, Kallon, Sturaro, Rovella. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 1.23; 6-00; 13.00.