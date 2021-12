Serie A: Empoli-Udinese, formazioni

L'Empoli affronta l'Udinese al Castellani. La squadra di Aurelio Andreazzoli è reduce dal successo con la Fiorentina e dal pareggio a Torino. Cerca continuità di risultati per allungare e distanziarsi dalla zona retrocessione. L'Udinese è una squadra altalenante, ma ciononostante il tecnico degli empolesi non prende sottogamba la sfida. "Non c'è una gara che non temo, in sede di presentazione - spiega -. Abbiamo visto le ultime tre che erano particolari e diciamo Torino e Verona un po' si assomigliano. L'Udinese ha un modo di interpretare ancora più particolare, ma come le conosciamo noi le conoscono tutti. Dobbiamo trovare le contromisure, se riusciremo a farlo dimostreremo che facciamo passettini in avanti. Vogliamo completare un percorso di maturazione che sapevamo di dover affrontare".

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 26 Tonelli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 28 Ricci, 8 Henderson; 10 Bajrami; 11 Di Francesco, 99 Pinamonti (1 Ujkani, 20 Fiamozzi 34 Ismajli, 26 Tonelli, 42 Viti, 3 Marchizza, 5 Stulac, 25 Bandinelli, 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 19 La Mantia, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luperto. Indisponibili: Furlan. Udinese (4-2-3-1): 1 Silvestri; 2 Perez, 17 Nuytinck, 3 Samir, 13 Udogie; 22 Arslan, 8 Jajalo; 45 Forestieri, 9 Deulofeu, 7 Success; 9 Beto (20 Padelli, 65 Carnelos, 4 Zeegelar, 87 De Maio, 93 Soppy, 6 Makengo, 24 Samardzic, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: Molina, Walace Diffidati: Samir, Walace Indisponibili: Pereyra, Becao. Arbitro: Paterna di Teramo Quote Snai: 2.60; 3.30; 2.70.