Serie A: Cagliari-Torino, formazioni

Un girone di ritorno come quello dei record del Torino? Per il momento pensiamo a raggiungere questa salvezza. Quando ho detto sì al Cagliari ho pensato a una bella sfida da giocare: questa è la piazza ideale per portare avanti un bel progetto". Walter Mazzarri tra passato e futuro il giorno prima della sfida tra il suo Cagliari e la sua penultima squadra, il Torino. "Con i granata fu un anno trionfale, andammo in Europa - ha raccontato - ma ora sono concentrato su questa gara, non penso al passato: dobbiamo subito fare bene". Cagliari nei giorni scorsi in ritiro: "Con il ds stavamo facendo delle valutazioni - ha raccontato -, i giocatori ci hanno anticipato: non è una scelta facile ma sono contento per l'atteggiamento: dobbiamo stare concentrati per portare a nostro favore gli episodi della gara".

Ai 'miei' ragazzi ho detto di non fermarsi solo sui risultati: non voglio che entri negatività nel gruppo, speriamo di fare più punti e dobbiamo giocare con la testa libera": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, reduce dalla rimonta da 2-0 a 2-2 contro l'Empoli e alla vigilia della trasferta di Cagliari. "Siamo una bella squadra - ha aggiunto l'allenatore croato - dobbiamo ancora migliorare sotto tanti aspetti e soprattutto servono meno errori: le prossime gare ci diranno che campionato faremo".

Probabili formazioni

Cagliari (4-4-2): 28 Cragno; 4 Caceres, 23 Ceppitelli, 44 Carboni, 22 Lykogiannis; 12 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 18 Nandez; 10 Joao Pedro, 9 Keita. (1 Aresti, 31 Radunovic, 2 Godin, 25 Zappa, 15 Altare, 29 Dalbert, 14 Deiola, 21 Oliva, 24 Faragò, 16 Strootman, 20 Pereiro, 30 Pavoletti, 32 Ceter). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman. Indisponibili: Ladinetti, Rog, Walukiewicz.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 27 Vojvoda, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Aina; 11 Pjaca, 14 Brekalo; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 7 Zaza, 8 Baselli, 22 Praet, 25 Kone, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon). All.: Juric. Squalificati: Singo. Diffidati: Aina. Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Djidji, Edera, Mandragora, Rodriguez, Verdi. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 3.20; 3.20; 2.30.