Serie A: Bologna-Fiorentina, formazioni

''Dobbiamo fare un salto di qualità lontano da Firenze''. Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia del derby con l'Appennino contro il Bologna, ''una partita importante per entrambe le squadre che hanno gli stessi punti in classifica e voglia di fare bene, per quanto mi riguarda anche di sognare''. Sia la Fiorentina che i rossoblù sono appaiati a quota 24, la formazione viola però è reduce da quattro sconfitte esterne di fila, l'ultima maturata sabato a Empoli negli ultimi minuti, idi qui la richiesta del tecnico di cambiare assolutamente atteggiamento. ''Non stiamo raccogliendo quanto seminiamo - ha rimarcato Italiano - Dobbiamo cercare di gestire meglio le partite e fare tesoro degli errori commessi al Castellani, mai pensare di avere in pugno una gara se non è ancora finita. Per la classifica sarà importante sia per noi che per il Bologna che sta concretizzando l'ottimo lavoro di Mihajlovic e ha in rosa giocatori molto interessanti. Questa sfida può significare tanto per entrambe le squadre. Siamo gli unici a non aver ancora pareggiato? Il pari è un risultato innaturale perché si scende in campo sempre per vincere, è quello che chiedo sempre alla mia squadra. Io odio perdere''.

Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate, 29 De Silvestri, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey, 10 Sansone, 99 Barrow. (22 Bardi, 23 Bagnolini, 2 Binks, 35 Dijks, 55 Vignato, 7 Orsolini, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dominguez, Hickey, Medel. Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, Kingsley, Mbaye, Schouten.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 9 Vlahovic, 7 Callejon. (25 Rosati, 69 Dragowski, 23 Venuti, 98 Igor, 18 Frison, 17Terzic, 34 Amrabat, 24 Benassi, 14 Maleh, 91 Kokorin, 8 Saponara, 33 Sottil). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonaventura, Odriozola. Indisponibili: Pulgar, Nastasic, Castrovilli. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 2.90; 3-10; 2.60. (ANSA).