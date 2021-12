Sci, cdm: Sofia Goggia dà all'Italia la prima vittoria

Sofia Goggia è tornata ed ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo piu' che nettamente in 1.46.95. La bergamasca - al 12/o successo in carriera ed il nono in discesa - ha fatto una gara a parte rispetto alle rivali, quasi in un'altra dimensione. "Sono stata subito velocissima anche se non mi aspettavo di vincere con un tale vantaggio. Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho solo cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell'inizio. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità, ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso cosi tanta velocità che non riuscivo quasi a stare dietro agli sci", è stato il primo commento dell'azzurra che, a 29 anni, è anche campionessa olimpica in carica e detentrice, per la seconda volta, della coppa di discesa.

Per capire la prodezza di Sofia che ha sciato con la sua solita aggressività accompagnata da una assoluta sicurezza nei propri mezzi, bisogna considerare che la seconda, la statunitense Breezy Johnson, ha preso un distacco di ben un secondo e 47 centesimi e la terza, l'austriaca Mirjam Puechener, di uno e 54. I in più Sofia si è lasciata dietro con distacchi abissali pure velociste di grandissima qualità come Ester Ledecka (+2.39), Lara Gut-Behrami (+2.74),Ilka Stuhec (+3.24) e Mikaeala Shiffrin (+3.60) che pure a Lake Louise aveva già vinto.

Per Goggia, dato da non trascurare, è poi il quinto successo in serie nelle ultime cinque discese a cui ha partecipato prima di infortunarsi alla fine dello scorso gennaio a Garmisch. Un incidente che le aveva impedito di andare ai Mondiali di Cortina.

Per l'Italia c'è stata poi davvero una buona gara anche per Nadia Delago 6/a in 1.49.04 e per sorella Nicol, al rientro dopo un infortunio che l'aveva bloccata per tutta la passata stagione, 8/a in 1.49.11. E poi ci sono ancora Federica Brignone un po' piu indietro in 1.49.36 , Elena Curtoni in 1.50.20 e Francesca Marsaglia in 1.51.09, tutte comunque in zona punti.

Anche la statunitense Mikaela Shiffrin - che già aveva vinto una discesa a lake Louise -ha partecipato alla gara chiudendo con un ritardo di tre secondi e 60 centesimi.

Musica ben diversa per l'Italia invece anche nel secondo superG di Beaver Creek. Ha vinto il norvegese Aleksander Kilde in 1.10.26 davanti allo svizzero Marco Odermatt in 1.10.29 e allo statunitense Travis Ganong in 1.10.63. Miglior azzurro anche questa volta Mattia Casse ma solo 17/o dopo essere stato 9/o venerdì. Subito dopo di lui Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, mentre il n1. Azzurro Dominik Paris ha chiuso ancora più indietro. A testa bassa dopo aver tagliato il traguardo e visto il cronometro Domme ha subito cominciato a cercar di capire cosa gli sta succedendo. Domani per lui tocca alla prima discesa mentre a Lake Louise va in scena la seconda - altra grande occasione per Sofia Goggia. Domenica ci sarà un superG.