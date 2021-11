Serie A: Venezia-Inter, formazioni

Sfruttare l'entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Champions per avvicinare ancora di più la vetta in campionato. È questo l'obiettivo dell'Inter, che dopo aver centrato il passaggio del turno in Europa è attesa domani alla delicata sfida in casa del Venezia. Il successo della scorsa settimana contro il Napoli e la contemporanea sconfitta anche del Milan hanno infatti rilanciato le ambizioni scudetto degli uomini di Simone Inzaghi. Ma ora serve continuità, non solo di prestazioni ma anche di risultati per i nerazzurri, a -4 in classifica dai partenopei di Spalletti e dai rossoneri di Pioli. Servirà anche dosare le forze, considerando i prossimi impegni: dopo la trasferta al Penzo, mercoledì l'Inter ospiterà a San Siro lo Spezia prima della sfida-amarcord contro la Roma del grande ex José Mourinho all'Olimpico, gara che precederà lo scontro di Champions contro il Real Madrid decisivo per il primo posto nel girone. A Venezia, così, Simone Inzaghi potrebbe scegliere la strada del turnover, anche se limitato dalle assenze dei vari Sanchez e De Vrij. A tenere alta l'attenzione ci ha pensato Andrea Ranocchia, "sostituto" per un giorno dello stesso Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia. "Gli ottavi di Champions sono un traguardo importante, tutti noi e la società ci tenevamo a raggiungerlo. Un passo importante perché non siamo partiti bene nel girone e poi abbiamo rimesso a posto le cose. Ci dà tranquillità per la Champions ma domani abbiamo una partita molto difficile", le parole del centrale che al Penzo dovrebbe ancora partire titolare considerando che De Vrij è ancora ko. "Il mister ha fatto vedere di saper gestire un gruppo di campioni, mi auguro si continui a migliorare per raggiungere gli obiettivi - ha proseguito -. Sono contento che abbiamo vinto queste due partite. Ma il passato è passato e domani ne abbiamo un'altra".

Probabili formazioni di Venezia-Inter.

Venezia (4-3-3): 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 27 Busio, 44 Ampadu, 33 Crnigoj; 10 Aramu, 17 Johnsen, 14 Henry. (12 Lezzerini; 3 Molinaro, 13 Modolo, 30 Svoboda; 8 Tessmann, 5 Vacca, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 23 Kiyine, 42 Peretz; 9 Forte, 11 Sigurdsson, 77 Okereke). All. Paolo Zanetti. Squalificati: nessuno Diffidati: Heymans, Ampadu. Indisponibili: Dezi, Fiordilino, Ala-Myllymachi, Bocalon, Schnegg, Bertinato, Zigoni, Neri.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Vecino, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 19 Correa (21 Cordaz, 97 Radu, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 23 Barella, 10 Lautaro, 48 Satriano). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, De Vrij, Sanchez, Vidal, Kolarov. Arbitro: Marinelli di Tivoli Quote Snai: 8,50; 5,00; 1,35.