Mondiali: Fernando Santos, Italia? Pensiamo a battere Turchia

"L'Italia? Non e' il caso di parlarne adesso, prima dobbiamo pensare a come battere la Turchia". E' il primo commento di Fernando Santos, ct del Portogallo, al sorteggio dei play off europei per i Mondiali Qatar 2022. "La semifinale è la partita più importante - ha detto a una tv portoghese, Canale 11 - Vogliamo battere l'Italia e andare al Mondiale, ma c'è un passaggio importante prima. Il sorteggio? E' questo, punto. Vedo anche cose positive - ha aggiunto Santos -.

tra cui la possibilita' di giocare le due partite in casa e col supporto del pubblico. A marzo, quando la stagione fara' sentire le sue fatiche, non viaggiare sara' importante".