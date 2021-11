Serie A: Fiorentina-Milan, formazioni

"Ogni volta che i rossoneri hanno spazi, possono mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo però insistere sui nostri principi, la gara con la Juventus è stata giocata bene: quando abbiamo costruito potevamo fare più male ai bianconeri. Proveremo a limitare una squadra molto forte". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Milan allo stadio Franchi. L'allenatore della Viola si è soffermato sulle tante assenze nel reparto difensivo. "Sulle squalifiche di Milenkovic e Quarta non possiamo farci nulla, mentre l'infortunio di Nastasic non ci voleva - ha sottolineato -. Poteva essere un'occasione importante da sfruttare. Matija è tornato molto triste dalla nazionale, è un ragazzo che aspettava il suo momento e mi dispiace tanto. Anche Lucchesi era stato aggregato ma non ci sarà: avremo una difesa nuova, abbiamo preparato altre soluzioni. I nostri quattro centrali per la partita sono Igor, Frison, Amrabat e Venuti, per loro ci sarà l'opportunità di confrontarsi contro la prima della classe e sarà un esame importante anche per loro". In attacco, però, Italiano ha recuperato Nico Gonzalez, dopo il periodo di fermo a causa del Covid, anche se l'esterno argentino non ha ancora i novanta minuti nelle gambe: "In questo momento non può affrontare una gara intera, ha fatto solo tre allenamenti con noi: lo stiamo recuperando piano piano - ha ricordato l'allenatore viola -. Bisogna stare molto attenti perché a livello muscolare si può creare qualche danno. E' convocato, poi vediamo che cosa accadrà".

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 23 Venuti, 98 Igor, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 8 Saponara.(69 Dragowski, 25 Rosati, 17 Terzic, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 24 Benassi, 14 Maleh, 33 Sottil, 32 Duncan, 21 Egharevba, 22 Gonzalez"). All.: Italiano. Squalificati: Milenkovic, Quarta. Diffidati: Bonaventura, Odriozola. Indisponibili: Kokorin, Nastasic.

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié ; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud (83 Mirante, 13 Romagnoli, 5 Ballo Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 25 Florenzi, 33 Krunic, 30 Messias, 64 Pellegri, 27 Maldini. 11 Ibrahimovic) Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Rebic, Maignan, Castillejo, Calabria, Plizzari Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 3,15; 3,50; 2,25.