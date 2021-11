Tv: Dazn da Giorgetti: 'Ribadito il massimo impegno'

Il "massimo impegno" e un "incremento degli investimenti" è stato assicurato da Dazn, dopo l'incontro con il ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e con la sottosegretaria, Anna Ascani. Dazn sottolinea in una nota come dall'assegnazione dei diritti tv della serie A questo impegno "si è concretizzato in una serie di importanti investimenti già realizzati e che saranno ulteriorimente incrementati". E' stato inoltre ribadito "che non saranno posti in essere cambi nell'utilizzo del servizio nel corso di questa stagione e che ogni tipo di modifica sarà comunicata in maniera chiara e trasparente e nei tempi congrui".