Mondiali: Irlanda del Nord-Italia 0-0 LIVE

In campo Irlanda del Nord-Italia 0-0 e Svizzera-Bulgaria 0-0

Al 29' corner dell'Italia battuto da Berardi e ancora un calcio d'angolo neutralizzato dai padroni di casa

Gli azzurri presidiano la tre quarti avversaria senza riuscire a penetrare in area

Al 21' ancora in luce Barella in posizione pericolosa, ma viene fischiato il fuorigioco

Al 18' Barella impegna il portiere da fuori area

Partita vivace con rapidi capovolgimenti di fronte: al 13' liberano i difensori azzurri in area

Al 9' contropiede dell'Irlanda del Nord fermato fuori area da Tonali che viene ammonito. Neutralizzato il seguente calcio di punizione

Buono l'avvio dell'Italia a Belfast con gli aazzurri che si propongono avanti guadagnando due calci d'angolo, il secondo al 7' con il portiere che interviene su un cross pericoloso di Di Lorenzo

Ora e' ufficiale: sono Tonali e Berardi le due novita' dell'Italia per la decisiva sfida all'Irlanda del Nord, ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Al Windsor Park di Belfast, gli azzurri scendono in campo con Donnarumma tra i pali, la difesa composta da destra da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson; a centrocampo Tonali subentra a Locatelli, nella linea a tre completata da Jorginho e Barella. In attacco Berardi al posto di Belotti, con Insigne e Chiesa. L'Irlanda schiera un 4-1-4-1 con Magennis unica punta

Novanta minuti per allontanare i fantasmi dei play off. A Belfast, nell'unica citta' d'Europa dove rimane in piedi un muro, l'Italia deve scavalcare il suo, di ostacolo, fatto di avversari e paure. Roberto Mancini si gioca infatti la possibilita' dell'accesso diretto al Mondiale in Qatar, e ha chiara in testa la chiave vincente: "Non dobbiamo ripetere l'errore commesso con la Svizzera, in partenza: di farci prendere dall'ansia. Non e' una partita da cattivi pensieri: pensiamo a giocare palla a terra e veloci, e cosi' evitiamo di dover ricorrere all'esame di riparazione, i play off di marzo". Contro l'Irlanda del Nord che in casa, al Windsor Park, non ha mai perso in queste qualificazioni, va in campo una nazionale con difficoltà a segnare e l'obbligo di vincere con tanti gol di scarto. Eccola li', allora, la paura degli azzurri: ripetere i passi falsi commessi contro la Svizzera - doppio rigore sbagliato da Jorginho in testa - potrebbe essere fatale. Pesa piu' questo del precedente di 63 anni fa, quando una sconfitta nello stesso stadio costo' la prima, dolorosa mancata qualificazione al Mondiale. "Non sono andato a rivedere le cronache, ma conosco la storia: evitiamo di andare cosi' indietro nel tempo..", e' lo scongiuro di Mancini, il cui principale sforzo in questo momento "difficile, il primo da tre anni", e' tenere lontano il suo incantesimo un po' affaticato da qualsiasi pensiero che non sia il mantra del gioco e del divertimento. In contemporanea con la partita di Belfast, infatti, a Lucerna la 'Nati' di Yakin che è pari merito con gli azzurri proverà a battere la Bulgaria con tanti gol per cancellare l'ultimo piccolo vantaggio che resta all'Italia, il +2 in differenza reti. "Non contera' avere un vero o un falso nove - dice Mancini - ma giocare con la mentalita' giusta, sin dal primo minuto. Sapendo che l'Irlanda del Nord e' avversario davvero difficile: qui loro non hanno mai perso e non hanno mai preso gol".