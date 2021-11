Champions League: Juventus-Zanit e Atalanta-Manchester, formazioni

Champions League, in campo stasera Juventus-Zenit e Atalanta-Manchester United DIRETTA

'Possiamo centrare il primo obiettivo stagionale: sarebbe bello farlo con due giornate di anticipo, avremmo una tranquillità diversa per concentrarci più sul campionato': così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo. I bianconeri hanno la possibilità di strappare il pass per gli ottavi conquistando stasera almeno un punto.

"Servono 6 punti per la certezza di superare il turno. Col Manchester United non è decisiva, ma molto importante". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita di Champions League contro gli inglesi, cerca di non mettere troppa pressione alla sua Atalanta. "Giochiamo contro una macchina da gol incredibile come Cristiano Ronaldo e tanti altri, alla ricerca degli equilibri migliori ma anche di valore assoluto - rimarca il tecnico nerazzurro -. City e Liverpool le avevamo incontrate quando erano già al top, lo United invece dà la sensazione di essere una squadra in costruzione. Passa in un attimo da una sconfitta a una vittoria eclatante".

Formazioni

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 10 Dybala, 9 Morata (36 Perin, 23 Pinsoglio, 4 De Ligt, 5 Arthur, 11 Cuadrado, 14 McKennie, 20 Bernardeschi, 24 Rugani, 44 Kulusevski). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Kean, Ramsey.

Zenit San Pietroburgo (3-4-3): 1 Kritsyuk; 6 Lovren, 2 Chistyakov, 44 Rakitskiy; 19 Sutormin, 21 Erokhin, 8 Wendel, 5 Barrios; 17 Mostovoy, 7 Azmoun, 11 Claudinho. (41 Kerzhakov, 71 Odoevski, 4 Krugovoi, 10 Malcom, 22 Dzyuba, 64 Kravtsov, 83 Belokhonov, 85 Kuznetsov). All. Semak. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kuzyayev, Ozdoev, Santos. Arbitro: Hernandez (Spagna). Quote Snai: 1,53; 4,25; 6,25.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 66 Lovato, 28 Demiral, 6 Palomino; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 88 Pasalic; 18 Malinovskyi, 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 19 Djimsiti, 42 Scalvini, 13 Pezzella, 7 Koopmeiners, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 9 Muriel, 91 Piccoli). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: De Roon. Indisponibili: Djimsiti, Gosens, Hateboer, Pessina, Toloi.

Manchester United (3-5-2): 1 De Gea; 3 Bailly, 19 Varane, 5 Maguire; 29 Wan-Bissaka, 18 Bruno Fernandes, 39 McTominay, 17 Fred, 23 Shaw; 10 Rashford, 7 Cristiano Ronaldo. (26 Henderson, 20 Dalot, 27 Alex Telles, 6 Pogba, 31 Matic, 34 Van de Beek, 8 Mata, 11 Greenwood, 14 Lingard, 25 Sancho, 9 Martial, 21 Cavani). All.: Solskjaer. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Lindelof. Arbitro: Vincic (Slovenia) Quote Snai: 2,75; 3,80; 2,35.